影／有古蹟、去骨雞？古蹟系畢業聯展KUSO展創意

▲許志宏仔細觀賞同學們的作品，希望未來能夠看到他們在古蹟修護領域一展長才。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.03）

▲「你要一份有古蹟，還是一份去古蹟?」展出包括木雕、彩繪、交趾陶、剪黏工藝等，對傳統工藝、文化保存議題有興趣的民眾，歡迎前往觀賞。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.03）

台藝大畢業生們展出四年來在古蹟系學習不同的建築傳統工藝的成果，包括木雕、彩繪、交趾陶、剪黏工藝等，副教授陳文俊表示，這是臺藝大古蹟藝術修護學系第一次在鹿港展出；鹿江國際中小學校長黃俊偉、鹿港國中校長李錦仁搶在第一時間來參觀，作為開辦美術班以及老屋修護研習等相關課程的參考。展覽名稱「你要一份有古蹟，還是一份去古蹟?」，音同「要一份有骨雞，還是一份去骨雞?」「古蹟」，音同「骨雞」。同學們由平時買鹹水雞時，和老闆的日常對話中取得靈感，運用此諧音，希望大家可以藉由這句耳熟能詳的話，將古蹟保存去留的議題，變成日常性可以隨口問候的思考。臺藝大古蹟藝術修護學系成立將滿20年，是全台唯一以古蹟修護為主的大學科系，致力培養各類文化保存的人才，除了有形文化資產古蹟、文物等的修護保存，對於傳統工藝、民俗等無形文化資產的保存與教學，也不遺餘力聘請各領域的老師前輩前來授課。鹿港鎮長許志宏表示，古蹟修護系學生作品的呈現除了傳統的工藝技法，同時內含同學對於不同材質工藝的理解與嘗試，在以古蹟歷史建築聞名的鹿港展出，可說是相得益彰；由於國內古蹟修護人才急需培養，非常歡迎這群年輕人走入古蹟修護的園地，希望未來能夠看到他們在此領域一展長才。有別於以往單純靜態展覽工藝品的模式，這次的展出增添更多的互動性，同學們在展場動線以及作品介紹上也別具巧思，規劃以俏皮活潑的對話方式，及豐富多彩由古蹟系同學設計的吉祥圖案來輔助觀賞，使展場更加生動、貼近一般民眾生活，展出期間也推出系列活動，展期至21日，對於傳統工藝、文化保存議題有興趣的民眾，歡迎前往觀賞。