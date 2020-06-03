新北千個老人共餐點恢復舉辦　執行實名制、量體溫等措施

新北市長侯友宜今（3）上午在市政會議中宣布，即日起新北市各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部的老人共餐可以開始恢復舉辦了，不過為保護長輩的健康和衛生，仍須落實實名制、量體溫、戴口罩，最好增設隔板，如無隔板，座位須採梅花座或保持間隔，長輩的餐食由志工幫忙打菜，用餐時避免交談。侯友宜表示，新北市老人共餐在3月初因疫情關係，全部暫停辦理，這段期間，有許多據點將共餐改為取餐或送餐，以持續照顧獨居長輩，市府也拍攝動健康影片，讓長輩在家中維持運動，如今隨著疫情趨緩，各項活動逐漸開放，長輩也希望盡快恢復共餐，讓他們回到最熟悉、最喜愛的地方共餐。新北市政府社會局長張錦麗表示，新北市共有370個社區照顧關懷據點、707個銀髮俱樂部，部分俱樂部因受空間影響未能開辦共餐，但也有許多社區發展中心、宮廟、公寓大廈、里辦公處等開辦共餐，因此全市有1,033個老人共餐點，即日起均可恢復辦理老人共餐。張錦麗表示，社會局老人福利科有制定老人共餐工作指引，包含共餐活動空間須通風良好、定期消毒，張貼防疫標語，做好防疫動線規劃，備餐的志工必須全程戴口罩，做好手部清潔等，並協助打菜，長輩用餐位置增設隔板，若無隔板，須採梅花座或保持間隔，以維護長輩衛生及健康。