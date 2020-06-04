影／加冠典禮　150人宣誓為南丁格爾傳人

護理系年度大事-「加冠」典禮下午隆重舉行，大葉大學師長一一為女學生戴上護理師帽、男學生佩掛聽診器，期許150位即將展開臨床實習的大一學生，實踐護理專業，傳承南丁格爾的護理服務精神。

▲大葉大學護理系師長為女學生戴上護理師帽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

護理暨健康學院院長蔡秀鸞表示，「加冠」是護理系學生的成人禮，如同授予學生進入護理界的門票，透過師長加冠與傳光，傳承全人關懷的護理精神，期許學生秉持護理人的使命感與熱忱關懷的心，悉心呵護、締造幸福，守護大家的健康福祉。

大葉大學護理系雖然才成立七年，但目前已投入職場的第一、二屆畢業生都非常優秀，護理師國考證照通過率幾乎百分百，表現深受各醫療院所肯定。期待今年加冠的護理生力軍，加入護理實踐的行列後，能發揮所長，幫助有需要的人。

護理系主任楊政議指出，今年剛好是南丁格爾200週年誕辰，透過為女學生戴上護理師帽，為男學生佩掛上聽診器，象徵南丁格爾護理精神的傳承。護理系透過「師徒傳承」與「產學合作」培養學生成為職場優質人才，不只是在校期間有班導師、師徒導師帶領學生學習，更與北中南醫院合作，幫助學生銜接到醫院臨床學習。

加冠儀式由師長們親自為150名準備進入臨床實習的學生，一一戴上純白的護士帽或別上臂彰，賦予學生護理專業之角色，照顧病人的責任與使命，奠定從事護理工作之重要里程碑。

護理系大一生許家豪說，可能有些人有護理師是女生的刻板印象，但他認為服務病人不分男女，男生其實也很適合護理工作，他的爸爸就是「男丁格爾」，因此啟發他就讀護理系，期許自己能學用合一，成為病人的照顧者。

▲大葉大學護理系舉辦加冠典禮，150人宣誓為南丁格爾傳人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

護理系大一生古庭沂說，先前媽媽住院開刀，看到護理師細心照顧媽媽，讓她很感動，並興起報考護理系的念頭。就讀護理系這一年，不只是學習到護理知識，也接觸到許多實務性課程，收穫很多。