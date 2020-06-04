巧扮暖男獸醫師　翁章梁體驗照料奶貓辛苦

▲為鼓勵民眾認領養流浪犬貓與宣導尊重生命，縣府推出「浪我回嘉」專案活動。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.04）

近日嘉義縣政府家畜疾病防治所救援貓咪數量大增，多數為母貓死亡後，遺留下未開眼、未斷奶的奶貓或車禍受傷貓咪，需專人細心餵養、照護，縣長翁章梁4日前往家畜所擔任「一日暖男獸醫師」，體驗如何照顧奶貓，發現顧奶貓像顧嬰兒一樣，實在不容易。奶貓小小一隻惹人憐愛，縣長翁章梁扮為獸醫師幫忙驅蟲、餵奶，也在現場學習製作家畜所自創奶貓輔助斷奶食品「乾料泥」，貓咪吃飽了還沒完，還要幫奶貓拍背、打嗝、刺激肛門協助排尿，整個流程下來，翁章梁直呼不容易，「照顧奶貓像在照顧嬰兒一樣，工作人員辛苦了。」所長林珮如指出，為愛護動物並救治危難動物，縣府成立動物緊急救援專線，家畜所指出，108年成功救援犬貓148件，其中貓佔30件，而109年至5月中旬已成功救援犬貓145件，貓約佔48件，分析這些救援案件中犬貓車禍約佔40％、水溝救援25％、捕獸鋏15％、其他（如疾病或年老遭棄養等）約佔20％，每隻救援回來的動物需經家畜所獸醫師全天候特別醫療與照護，但在目前民眾通報案件數持續增加，導致所內人力吃緊。因此鼓勵民眾認領養流浪犬貓與宣導尊重生命，縣府推出「浪我回嘉」專案活動，經認領養毛小孩除完成三合一措施、多合一疫苗預防注射與體內外寄生蟲驅除，另提供寵物專用項圈及牽繩等，若認領養毛小孩不幸亡故，也免費提供包覆遺體的往生被及文疏，並協助處理身後事與寵物登記除戶作業，免費提供鼓勵措施多達13項，優惠措施全國第一。翁章梁亦呼籲，民眾以領養代替購買，更不可隨意棄養動物，應多利用縣府辦理下鄉免費絕育活動，積極為家中犬貓絕育，減少不預期生命出生，才是愛護動物的表現。