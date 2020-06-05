罷韓遊行最後一哩路　罷韓團體呼籲「寫下高雄新的歷史」

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▲民進黨立委劉世芳呼籲，宗教團體不要害怕被查水表或是因為人情壓力而不去投票。（圖/Ｗecare提供）

明天就是罷韓投票日，罷韓團體今(5)日合體掃街，走完高雄遊行的最後一哩路罷韓領銜人陳冠榮表示，韓國瑜只有在要在罷免案快成真時，才會知道怎麼當一個正常的市長，也希望大家一定要出來投票，把屬於高雄人的倔強、勇氣跟努力都拿出來，表現出高雄人應有的承擔，一起決定新的未來，寫下新的歷史。同時，民進黨高雄市黨部的發起下民進黨黨籍民代今天也把握最後宣傳時間，包括立委趙天麟、許智傑、李昆澤等人都站上戰車隨著車隊在市區穿梭，鼓勵市民出門投票。掃街車隊行經左營、鳳山、三民等行政區等。另外，公民割草行動、Wecare高雄和台灣基進黨，也於上午10時起 666車隊掃街也將從左營元帝廟出發，下午則前往三民區金獅湖保安宮參拜，晚間20時重返美麗島反恐大遊行捷運美麗島站二號出口。至於對於韓國瑜今天晚上行程有更動，陳冠榮表示，只有在罷免案執行或是快成真時，我們的市長才會知道怎麼當一個「正常的」市長；其次，如果行程要變更，為何一開始不要安排？這樣的市政團隊也顯現出了整個螺絲都鬆掉，完全不適任，更證明我們的罷免案是對的。民進黨立委劉世芳則表示，她曾接獲民眾消息表示高雄最大的宗教團體佛光山居然受到反罷韓團體的威脅，要求信徒不能出來投票。她也呼籲宗教團體不要害怕被查水表或是因為人情壓力而不去投票，別忘卻了宗教團體是大是大非，要對得起天、對得起地、對得起高雄人！