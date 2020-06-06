雲林草嶺石壁一日遊開跑　即日起報名

配合新冠肺炎即將在6月7日大解封，雲林縣政府推出的「雲林幸福好好玩－草嶺石壁一日遊」，即將在6月20日開跑，即日起開放網路及現場報名。
中央流行疫情指揮中心隨著新冠肺炎疫情趨於穩定，宣布如果持續零確診，6月7日將大解封，雲林縣政府文化觀光處陸續推出相關遊程，邀請民眾參加；除日前針對縣民推出雲東經典步道「森呼吸」及雲西海陸深度「微旅行」等遊程，6月20日的「雲林幸福好好玩－草嶺石壁一日遊」以開跑在即，並自6月5日上午10時起開放網路及現場報名。
中央流行疫情指揮中心隨著新冠肺炎疫情趨於穩定，宣布如果持續零確診，6月7日將大解封，雲林縣政府文化觀光處陸續推出相關遊程，邀請民眾參加；除日前針對縣民推出雲東經典步道「森呼吸」及雲西海陸深度「微旅行」等遊程，6月20日的「雲林幸福好好玩－草嶺石壁一日遊」以開跑在即，即日起開放網路及斗六旅服中心現場報名，名額限38名，活動當天則不受理報名，邀請全國民眾前往覽賞雲林草嶺的美景，還可免費品嚐古坑在地的美味咖啡。
雲縣府文觀處長陳璧君指出，6月20日的草嶺石壁一日遊，當天上午8時先在斗六旅遊服中心2樓集合，再從斗六火車站後站出發前往草嶺，首站前往後山茶園步道享受自然芬多精，中午前往石壁的東碧山莊中餐，品嚐當地特色風味餐和道地的古坑咖啡，午餐後小憩後轉乘小巴士，前往草嶺石壁休閒遊憩區，遊賞五元兩角、雲嶺之丘、山林步道、木馬古道、和九芎神木等景點後賦歸。報名請至斗六火車站旅遊服務中心臉書專頁，或前往斗六火車站旅遊服務中心現場繳費報名。
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