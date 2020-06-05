排場媲美總統級！阿中部長到嘉義提振經濟

防新冠肺炎疫情指揮官陳時中，帶著超高的人氣，在眾人殷切的期待下，今（5）日自北部搭南下高鐵﹔嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人親自到高鐵站迎接阿中部長，特別安排阿里山達邦國小同學現場歌唱、舞蹈以表歡迎﹔現場觀眾說，整個排場除了没有聯合警衞外，幾乎比總統蒞臨還隆重。
因帶領台灣防範新冠肺炎疫情擴散，瞬間擁有超高人氣的陳時中，引各縣市爭相邀請代言協助提振經濟，今天他前往嘉義進行2天1夜的行程，就是要為嘉義的觀光產業代言，提振嘉義的觀光經濟。
下午接近4點，嘉義高鐵站內大廳已經擠滿人潮，除了要迎接阿中部長的政府官員外，還有許多慕名而來的民眾，看見阿中部長穿著縣府事先準備的原住民背心、戴著竹編「時中帽」，自高鐵二樓電扶梯下樓時，大廳響起熱烈的掌聲，達邦國小學生為阿中部長獻花，再以歌唱、舞蹈歡迎阿中部長的到來；民眾更是爭相拿著手機、相機拍照。
有在場民眾表示，阿中部長超高人氣，歡迎的排場，除了没有聯合警衞外，幾乎媲美總統，甚至比歡迎總統還隆重。
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