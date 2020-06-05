金門產博園區將動工　業者盼租金能更優惠

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▲針對業者反映租金調降及訂出園區退場機制，楊鎮浯表示會一一與業者取得共識。(圖/記者蔡若喬攝)

金門縣產遊博覽園區第一期預定本月下旬開工，縣長楊鎮浯今(5)日特別拜訪業者聆聽業界意見，對於業者關注的租金優惠和退場機制，楊鎮浯表示會盡量朝輔導優惠方式，讓業者進駐並帶動金門產業升級。經行政院核定「離島重大建設計畫」的「金門產遊博覽園區」，基地規劃面積共11.92公頃，目前已有22家在地特產、食品加工業者登記，土地用地需求已超過產業園區規劃面積。園區分兩階段施工，第一期明年6月完工，第二期後年4月完工。為更深入了解業者的需求和期待，今天縣長楊鎮浯特別率領相關單位主管拜訪業者，說明縣府即將招標的產博園區規劃另隨著新冠肺炎疫情趨緩，如何振興地區經濟產業，也聽聽業者的聲音，作為政府參考。針對業者反映租金盼能再降低，以及希望縣府訂出園區的「退場機制」，楊鎮浯表示，縣府會一一與業者取得共識，盡量朝輔導優惠方式，讓業者進駐，希望帶動金門產業升級，同時讓業者有一個放心的環境，無後顧之憂全力衝刺。此外，對於新冠肺炎疫情讓以觀光、特色產業相關業者大受影響，先前疫情緊張時期，縣府協助各業者進行舊有貸款展延、營運週轉金貸款、振興資金貸款等面向努力，楊鎮浯強調，縣府會與業者站在一起，以各種振興方案，幫助業者度過難關，並會做好產博園區的各項公共基礎設施，助業者提升生產水準，向外拓展走出去。