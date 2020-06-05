最強行銷與代言合體　振興嘉義縣觀光產業

衛福部長陳時中一行人，今(5)日下午搭高鐵抵達嘉義，縣長翁章梁等人親自到月台迎接，並為「最強代言」阿中部長戴上嘉義在地的天赦竹編特製「時中帽」與鄒族原住民傳統服飾，再由鄒族小朋友獻上嘉義在地的百合、洋桔梗和文心蘭花束。
阿中部長與常務次長薛瑞仁、醫療及社會福利機構管理委員會執行長王必勝等人，今日下午搭高鐵抵達嘉義，翁章梁和立委陳明文、副議長陳怡岳、副縣長吳容輝等人親自到月台迎接；「最強行銷」的翁章梁一見「最強代言」的阿中部長，即開始為阿中部長添增嘉義在地的文化、觀光文創產品。
隨後翁章梁帶領阿中部長趨車前往布袋的高跟鞋教堂，讓阿中部一一代言來自全縣各鄉鎮市的文創、伴手禮與農漁特產品，包括享譽國際、十大神農獎的阿里山咖啡王子方政倫的藝伎精品咖啡、十大禮農獎的東石鄉林篤毅的林家優質烏魚子、八野爺鳯梨酥、旺來山鳯梨酥、阿里山茶與有機米等。
嘉義縣各鄉鎮市優質農特漁產品、伴手禮林林種種數十個攤位，以「順時中」方向環繞高跟鞋教堂四周，透過翁章梁一一介紹給阿中部長的最強代言，讓國人更加了解嘉義縣的美好。
嘉義縣議員林緗亭說，感謝阿中部長的到來，所有嘉義好吃、好用的東西都在現場；明天會邀請阿中部長到山區的太平雲梯，把嘉義海區的美、山區的美一次由阿中部長了解、代言，讓所有的台灣人都知道，未來在振興部份也會有加分。