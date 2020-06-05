最強行銷與代言合體　振興嘉義縣觀光產業

▲享譽國際的阿里山咖啡王子方政倫指導阿中部長及翁縣長等人沖泡好咖啡。（圖／記者陳惲朋攝）

▲多次獲得十大神農獎的林家優質烏魚子，除獲阿中部長讚賞外，也得立委陳明文的力推。（圖／記者陳惲朋攝）

衛福部長陳時中一行人，今(5)日下午搭高鐵抵達嘉義，縣長翁章梁等人親自到月台迎接，並為「最強代言」阿中部長戴上嘉義在地的天赦竹編特製「時中帽」與鄒族原住民傳統服飾，再由鄒族小朋友獻上嘉義在地的百合、洋桔梗和文心蘭花束。阿中部長與常務次長薛瑞仁、醫療及社會福利機構管理委員會執行長王必勝等人，今日下午搭高鐵抵達嘉義，翁章梁和立委陳明文、副議長陳怡岳、副縣長吳容輝等人親自到月台迎接；「最強行銷」的翁章梁一見「最強代言」的阿中部長，即開始為阿中部長添增嘉義在地的文化、觀光文創產品。隨後翁章梁帶領阿中部長趨車前往布袋的高跟鞋教堂，讓阿中部一一代言來自全縣各鄉鎮市的文創、伴手禮與農漁特產品，包括享譽國際、十大神農獎的阿里山咖啡王子方政倫的藝伎精品咖啡、十大禮農獎的東石鄉林篤毅的林家優質烏魚子、八野爺鳯梨酥、旺來山鳯梨酥、阿里山茶與有機米等。嘉義縣各鄉鎮市優質農特漁產品、伴手禮林林種種數十個攤位，以「順時中」方向環繞高跟鞋教堂四周，透過翁章梁一一介紹給阿中部長的最強代言，讓國人更加了解嘉義縣的美好。嘉義縣議員林緗亭說，感謝阿中部長的到來，所有嘉義好吃、好用的東西都在現場；明天會邀請阿中部長到山區的太平雲梯，把嘉義海區的美、山區的美一次由阿中部長了解、代言，讓所有的台灣人都知道，未來在振興部份也會有加分。