影／海巡守護白海豚　放游8萬尾黃錫鯛魚苗

▲彰化區漁會於彰濱工業區鹿港水道泊地海域放流俗稱「枋頭」的黃錫鯛魚苗，透過種苗之加入，讓海洋資源可以復育的更好。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

漁業資源是一種再生性資源，今（8）日為國家海洋日，彰化縣副縣長洪榮章、行政院海洋委員會及彰化區漁會共同舉辦魚苗放流活動，於彰濱工業區鹿港水道泊地海域放流8萬尾俗稱「枋頭」的黃錫鯛魚苗，洪榮章呼籲一旦捕獲小魚，請配合放回大海，以維護漁業資源永續發展。

▲國家海洋日，彰化縣副縣長洪榮章、行政院海洋委員會及彰化區漁會共同舉辦魚苗放流活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

彰化區漁會總幹事陳諸讚說，本次放流魚種黃錫鯛（台語俗稱「枋頭」）為主要是能充當文蛤養殖區的工作魚，又是白海豚愛吃魚種，共計放流8萬尾，希望藉由本次活動能維持白海豚棲息環境所需之完整生態系，也讓社會大眾了解海洋保育及復育的重要性。

陳諸讚指出，海洋委員會補助32萬元委由區漁會執行放流活動，沿海因過度捕撈，魚資源很匱乏，因此以後會再陸續執行放流，漁業資源應共同維護、永續、保育，提供漁類合適棲息境，才能讓漁民不會越來越捕不到魚。

▲放流魚種黃錫鯛（台語俗稱「枋頭」）為主要是能充當文蛤養殖區的工作魚，又是白海豚愛吃魚種，共計放流8萬尾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

海巡署中部分署第三岸巡隊組主任蔡尚宏表示，苗中彰地區今年起，海巡同仁發現白海豚蹤跡數量約23隻(次)，目前已被列為我國保育等級1的瀕臨絕種野生動物，今日親自帶領同仁至現場參與活動，藉此提倡海洋環境保護及海域資源永續經營觀念，並呼應社會大眾一起對海洋生態盡一份力量。

鹿港鎮長許志宏指出，彰化有美麗的海岸線，海洋生態資源相當豐富，捕魚的同時，也要重視生態復育的工作，讓海洋生態能夠永續發展，期望藉由這次的放流活動，為海洋生態盡復育一份心力。

農業處副處長郭至善表示，黃錫鯛分布於臺灣南部、西部及澎湖海域，棲息在沿岸岩礁區或礁砂交錯處，亦常進入河口沼澤區域活動，具有群居性，春末時為其產卵期，幼魚棲息於河口，隨著成長棲地逐漸移向深處海域。