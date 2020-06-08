解封了！大甲鎮瀾宮媽祖遶境11日起駕　彰警嚴陣以待

新冠疫情趨緩，大甲鎮瀾宮媽祖確定將於6月11日週四起駕，進行為期9天8夜遶境祈福活動，預計星期五進入彰化市，彰化縣府表示尊重，並將配合開放縣府中庭、採實名制供香客休息；彰化縣警局如臨大敵，今（8）日立即進行警力部署，以防暴力搶轎再起。

▲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤8日下午突然現身彰化拜會彰化縣警察局。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

國內新冠疫情明顯趨緩，中央疫情指揮中心也才剛解封各項禁令，備受各界關注、因疫情延宕的台中市大甲鎮瀾宮媽祖南下笨港遶境祈福活動，經寺廟管委會研議後正式宣布，「媽祖鑾駕」將在6月11日晚間11時正式起駕，進行為期9天8夜遶境祈福活動。

▲彰化縣警察局長方仰寧親自指揮佈署警力。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

大甲鎮瀾宮媽祖預計星期五進入彰化市，17日回鑾將進駐北斗鎮奠安宮，縣警局接獲情資，曾犯下狙殺彰化天道盟不倒會會長「阿不倒」謝通運，有「冷面殺手」封號的謝惠仁，將連續3年參與盛會，今年並準備26塊金牌迎接媽祖聖駕。

▲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤低調拜會彰化縣警局，研議分段分區控管參與人數。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

大甲媽恢復遶境活動，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤8日下午突然現身彰化拜會彰化縣警察局長方仰寧，鄭銘坤強調，遶境活動採分段分區控管，都會在800至1000人以內，沒有問題。至於遶境橫跨台中、彰化和雲林、嘉義4縣市，接採取和各縣市宮廟合作舉辦，並未違反內政部相關規定。

鄭銘坤說，依照媽祖指示，恢復辦理遶境活動，路線都依往例安排，其實過去每年參與的宮廟、頭都早有造冊作業，這次因應防疫也請各合作宮廟在廣場做好人數控管，且會更加強要求有統一服裝、制服以利辨識。彰化縣警局將再如臨大敵，警方火速召鄉關路線的分局展開警力部署，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人能與接駕、扛轎的陣頭人員達成協議，要求參與人員穿制服，且由陣頭提供參與人員的身分「實名制」列冊，否則嚴禁接駕、扛轎。

▲統促黨主席張安樂在彰化市民生路地下道一頭接轎。（ 資料照 圖／記者陳雅芳攝，2020.06.08）

彰化縣警局強調，因為媽祖鑾駕過境期間是在非假日時期，預估參加人數應會比往年減少，但還是緊急召開會議，將針對媽祖鑾駕遶境路縣強化警力部署，以防範類似往年暴力搶轎、流血衝突的風波再起。