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雲縣府攜手觀光工廠及商圈業者　啟動防疫新生活振興經濟

記者洪佳伶/綜雲林導-2020-06-08 20:26:53
▲雲林縣政府整合縣內觀光工廠及商圈百家特約店家所推出防疫新生活振興經濟活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.08）
啟動防疫新生活振興經濟，雲林縣政府攜手在地觀光工廠、商圈業者，今(8)日宣告自6月12日起至8月31日將結合縣內觀光工廠、商圈百間店家，推出挺在地、促消費引回流好康優惠，並搭配109年商圈振興計畫，帶動商機及促進經濟效益。

縣長張麗善表示，雲林縣各原本禁制的場所，自6/1逐漸解封，防疫期間縣府各局處同仁全力投入防疫，解禁後更要力拼觀光，除規劃推出｢雲林安心旅遊Let’s GO｣系列活動，包括雲東經典步道「森呼吸」及雲西海陸深度「微旅行」等兩種體驗遊程，6月10日起廣邀縣民免費報名參加名，今日更率領觀光工廠及商圈代表，全面推展雲林縣防疫新生活振興經濟活動。

▲雲林縣政府整合縣內觀光工廠及商圈百家特約店家所推出防疫新生活振興經濟活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.08）
▲雲林縣政府整合縣內觀光工廠及商圈百家特約店家所推出防疫新生活振興經濟活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.08）
張麗善指出，疫情期間，縣府與觀光工廠及商圈協會共同防疫，成立紓困單一窗口協助店家，同時協助雲林縣內民營酒廠福祿壽觀光酒廠加入酒精國家隊。隨著疫情逐漸趨緩邁入後疫情時代，振興經濟也要超前佈署，以防疫新生活振興經濟活動為主題，推動挺在地、促消費、引回流多項措施；此外，亦積極輔導商圈協會向經濟部中小企業處申請109年商圈振興計畫，共計核定11案，總金額達新台幣840萬元。

建設處處長李俊興表示，雲林縣政府辦理防疫新生活振興經濟活動，鼓勵大家前往戶外旅遊及消費，為讓大家可以玩得安心、買得開心，雲林縣政府挺在地觀光工廠包含福祿壽觀光酒廠、塔吉特千層蛋糕大使館、朝露魚舖觀光工廠、大同醬油黑金釀造館、良作工場農業文創館、源順芝麻觀光油廠、台灣鯛生態創意園區、興隆毛巾觀光工廠丸莊醬油觀光工廠及商圈協會，本次優惠行銷活動超過113間店家參與，優惠期間109年6月12日起至109年8月31日止，為刺激消費並再加碼抽獎活動，獎項包含Iphone 11手機及郵政禮券，鼓勵並引導消費者回流再次消費。

 

 

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