雲縣府攜手觀光工廠及商圈業者　啟動防疫新生活振興經濟

啟動防疫新生活振興經濟，雲林縣政府攜手在地觀光工廠、商圈業者，今(8)日宣告自6月12日起至8月31日將結合縣內觀光工廠、商圈百間店家，推出挺在地、促消費引回流好康優惠，並搭配109年商圈振興計畫，帶動商機及促進經濟效益。
縣長張麗善表示，雲林縣各原本禁制的場所，自6/1逐漸解封，防疫期間縣府各局處同仁全力投入防疫，解禁後更要力拼觀光，除規劃推出｢雲林安心旅遊Let’s GO｣系列活動，包括雲東經典步道「森呼吸」及雲西海陸深度「微旅行」等兩種體驗遊程，6月10日起廣邀縣民免費報名參加名，今日更率領觀光工廠及商圈代表，全面推展雲林縣防疫新生活振興經濟活動。
張麗善指出，疫情期間，縣府與觀光工廠及商圈協會共同防疫，成立紓困單一窗口協助店家，同時協助雲林縣內民營酒廠福祿壽觀光酒廠加入酒精國家隊。隨著疫情逐漸趨緩邁入後疫情時代，振興經濟也要超前佈署，以防疫新生活振興經濟活動為主題，推動挺在地、促消費、引回流多項措施；此外，亦積極輔導商圈協會向經濟部中小企業處申請109年商圈振興計畫，共計核定11案，總金額達新台幣840萬元。
建設處處長李俊興表示，雲林縣政府辦理防疫新生活振興經濟活動，鼓勵大家前往戶外旅遊及消費，為讓大家可以玩得安心、買得開心，雲林縣政府挺在地觀光工廠包含福祿壽觀光酒廠、塔吉特千層蛋糕大使館、朝露魚舖觀光工廠、大同醬油黑金釀造館、良作工場農業文創館、源順芝麻觀光油廠、台灣鯛生態創意園區、興隆毛巾觀光工廠丸莊醬油觀光工廠及商圈協會，本次優惠行銷活動超過113間店家參與，優惠期間109年6月12日起至109年8月31日止，為刺激消費並再加碼抽獎活動，獎項包含Iphone 11手機及郵政禮券，鼓勵並引導消費者回流再次消費。
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