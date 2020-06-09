防疫大解封　臺中歌劇院「夏日放／FUN時光」七月登場

迎接防疫大解封，臺中國家歌劇院推出「夏日放∕FUN時光」全新夏季系列，以「開全席」熱情邀請民眾重返劇場！「夏日放∕FUN時光」系列，共規劃9檔全齡共賞節目，由達康.come三口組的笑現場喜劇揭開序幕，歡迎大家進劇場重溫表演藝術的感動，用歡笑與溫情填滿夏日時光。
歌劇院藝術總監邱瑗暖心表示，新冠肺炎疫情讓大家悶壞了，六月解封後，歌劇院不再間隔座，將從屋頂空中花園到劇場，甚至戶外展演空間全部打開，以「開全席」熱情，火力全開提供精采演出，但防疫絕不放鬆，歡迎大家在劇場『相聚∕劇』！」
「夏日放∕FUN時光」全新夏季系列，總共規劃九檔節目，每一檔都適合全齡共賞，邱瑗總監說，不同年齡，將有不同感受與領悟。率先於7月3日起一連三天演出的是達康.come三口組，要以漫才、情境短劇及音樂故事，帶給觀眾輕鬆零負擔的劇場體驗。
7月11、12日演出三場的風神寶寶兒童劇團，擅長以歌仔戲說故事，這回改編膾炙人口的「西遊記」章回段子，新作「風神寶寶與悟空叔叔地府歷險記」，讓孩子能正向面對生命課題、樂觀的想像與同理心。
歌劇院「2020新藝計畫」以「偶戲、物件劇場」為主題，向中臺灣新銳藝術家徵件，遴選出兩件作品，其一是吳峽寧與僻室的「包在我身上」，將於7月24日起連演三天。另羅翡翠與頑劇場的「親愛的戴斯」，是以溫柔故事帶領觀眾探索生死議題。
由瘋戲樂工作室於7月底演出的「台灣有個好萊塢」，改編自電影「阿嬤的夢中情人」，曾為去年第56屆金馬獎開場演出。由三金音樂鬼才王希文身兼音樂總監與製作，親自操刀譜寫15首原創歌曲，並改編多首臺灣耳熟能詳的歌曲，使這齣臺語音樂劇既搖滾又時髦！
「夏日放∕FUN時光」全新夏季系列八月份，陸續推出4檔節目，分別有偶偶偶劇團演出「紙要和你在一起」，舞鈴劇場推出「VALO首部曲—阿米巴」，故事工廠主演「再見歌廳秀」及歌劇院駐館藝術家包大山的「RUN」，均各有風格與特色，歡迎民眾重返劇場用音樂與笑聲歡度夏日時光。