防疫大解封　臺中歌劇院「夏日放／FUN時光」七月登場

迎接防疫大解封，臺中國家歌劇院推出「夏日放∕FUN時光」全新夏季系列，以「開全席」熱情邀請民眾重返劇場！「夏日放∕FUN時光」系列，共規劃9檔全齡共賞節目，由達康.come三口組的笑現場喜劇揭開序幕，歡迎大家進劇場重溫表演藝術的感動，用歡笑與溫情填滿夏日時光。





歌劇院藝術總監邱瑗暖心表示，新冠肺炎疫情讓大家悶壞了，六月解封後，歌劇院不再間隔座，將從屋頂空中花園到劇場，甚至戶外展演空間全部打開，以「開全席」熱情，火力全開提供精采演出，但防疫絕不放鬆，歡迎大家在劇場『相聚∕劇』！」





「夏日放∕FUN時光」全新夏季系列，總共規劃九檔節目，每一檔都適合全齡共賞，邱瑗總監說，不同年齡，將有不同感受與領悟。率先於7月3日起一連三天演出的是達康.come三口組，要以漫才、情境短劇及音樂故事，帶給觀眾輕鬆零負擔的劇場體驗。



