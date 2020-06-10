影／可溶於海水的環保杯　不會汙染地球

最環保的紙杯什麼地方製造的，你知道嗎？彰化縣大村鄉文賀公司研發出可溶於海水的環保杯，彰化縣長王惠美9日參訪文賀公司，看見可以溶解於海水的超強環保杯，緩解海洋漂浮廢棄塑膠的問題，王惠美說，將會協助擴展行銷，讓世界看到彰化縣先進工業技術。

▲文賀公司董事長李新傑說，研發全世界最環保的紙杯，開發完全沒有塑膠的材質，可自然分解，不會汙染地球。（圖／記者陳雅芳攝）

文賀公司董事長李新傑簡報說，文賀公司創立於1996年，採用符合美國FDA、FSC認證的歐、美、日的食品級用紙，最先進設備一條龍作業，從淋膜、裁切、設計、印刷到成型，都採一貫化廠內作業，通過ISO22000認證的無塵廠房生產製造餐具，製造和銷售紙杯、冰淇淋杯、湯杯、冷飲杯、咖啡杯、爆米花桶、紙吸管和紙餐盒等各式環保紙容器產品，符合食品衛生安全的最高品質。

李新傑說，研發全世界最環保的紙杯，開發完全沒有塑膠的材質，可自然分解，不會汙染地球，美國加州、洛杉磯很多高科技產業公司也愛用，雖然防疫期間民眾減少外出購物、用餐，但是很多家庭增加紙容器使用量，公司暫把外銷市場轉為內銷，希望疫情過後能再推向全世界。

▲文賀公司製造和銷售紙杯、冰淇淋杯、湯杯、冷飲杯、咖啡杯、爆米花桶、紙吸管和紙餐盒等各式環保紙容器產品。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美說，全球經濟因新冠肺炎疫情受創萎縮，彰化縣逆境成長，2020年工廠家數新增205家，商業登記部分新增1032家，文賀公司製造紙容器，生產全世界最環保紙杯，吸引國外的眼光在疫情中雖受國外訂單影響，卻也能在國內創造更多訂單逆勢成長，真的很不簡單。

王惠美稱讚李新傑眼光獨特，了解未來的環保趨勢，一路朝著節能減碳、關懷地球、減少汙染的方向努力，從過去傳統加工，到現在擁有獨步全球環保技術，帶來非常多的商機，用歐美日進口的紙，再淋膜、裁切、設計、印刷到成型皆一貫化，廠房也是ISO22000認證的無塵廠房，品質非常優良，為台灣賺取不少的外匯，可以說是隱形的冠軍。

李新傑說，研發全世界最環保的紙杯，開發完全沒有塑膠的材質，可自然分解，不會汙染地球，美國加州、洛杉磯很多高科技產業公司也愛用，雖受到疫情影響，民眾減少外出購物、用餐，但是很多家庭也因此增加紙容器使用量，希望疫情過後能再推向全世界。