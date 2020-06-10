中市祭鐵腕遏止農地違建　貫徹公權力

中央修正「工廠管理輔導法」，公告105年5月20日後新增的未登記工廠，應依法拆除。為遏止農地違章工廠擴張，台中市政府祭鐵腕，經發局長張峯源率隊，赴大甲、大雅區兩間未登記工廠聯合稽查，向業者宣導法規資訊，要求限期改善，展現執法決心。張峯源說，大甲的工廠為石油及煤製品製造業，大雅的工廠則為表面處理業，兩間都是105年5月20日後新增的未登記工廠，其中大雅的表面處理工廠更是高污染工廠，將要求限期改善，並宣導相關法規資訊，市府也會持續針對未登記工廠聯合稽查，貫徹公權力。經發局表示，依據修正後「工廠管理輔導法」規定，只要屬於105年5月19日前既有低污染未登記工廠，可向市府申請納管，再提送工廠改善計畫，改善完成可取得特定工廠登記。「工廠管理輔導法」今年3月20日修正施行至今，市府已受理特定工廠登記申請案計2,445件，包括納管申請案669件、臨時工廠登記申請特定工廠登記1,776件。此外，105年5月20日後新增的未登記工廠，依照修正後「工廠管理輔導法」規定，須依法停止供水、供電及拆除，目前市府列管105年5月20日後新增的未登記工廠家數為64家，大部分位於太平、大里、霧峰、大雅、神岡等區之金屬製品製業及機械設備製造業等，其中涉及公安、環保等中高污染未登記工廠將優先稽查。經發局表示，新增未登記工廠經市府稽查後，將要求限期改善，涉及公安、環保等中高污染未登記工廠仍繼續違規者，將依法通知台電及自來水公司停止供電、供水，通報建管單位強制執行拆除作業，維護公共安全及農地正義。另為避免業者或地主僅為了將農地變更為合法用地，經濟部業已函釋於105年5月20日後買或租未登記工廠(109年5月19前既有建物)不得申請納管，業者切勿聽信外傳105年5月20日後轉手經營者仍可合法經營。