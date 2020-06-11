星雲大師一筆字書法特展「入般若海」　佛光緣美術館登場

國內新冠肺炎疫情趨緩，佛光緣美術館高雄館也在近三個月的休館後重啟，睽違已久首先推出星雲大師「一筆字」常設展，並規劃「咱們的佛教來了」及「佛教節慶」兩大主題，呈現大師自宜蘭至高雄的弘法足跡，現場也有多尊歷史悠久的珍貴古佛像、佛教四聖樹大型紙雕作品等，展期即日起至9月27。



▲展覽以大師的一筆字「入般若海」為主軸，介紹豐富多樣的佛光山活動和文化之美。（圖／記者陳美嘉攝）

展覽以大師的一筆字「入般若海」為主軸，介紹豐富多樣的佛光山活動和文化之美。而有如燈箱的紙雕作品也令人印象深刻，青年藝術家林文貞、魏少君、周瑞萍、張貴瑛，以創意紙雕表現的佛教四棵聖樹，無憂樹、閻浮樹、菩提樹、娑羅雙樹，透過光影投射顯現宗教聖潔色彩，同時以燈箱手法，呈現宜蘭早期弘法各項具歷史性的活動。



▲ 佛光緣美術館高雄館在近三個月的休館後重啟，首先推出星雲大師「一筆字」常設展。（圖／記者陳美嘉攝）

六十多年前宜蘭的大街小巷，經常有廣播車穿梭期間，呼喊著「咱的佛教來了」邀請民眾參加念佛共修、聽經聞法、花車遊行。青年藝術家運用手繪、紙雕技巧使老照片增添色彩，詮釋弘法足跡的熱鬧與歡樂氛圍。當年星雲大師開辦兒童星期學校、創組佛教青年歌詠隊，以親切易懂的方式，讓佛教走入各鄉鎮。大師也以現代歌曲為橋樑，親自寫詞，創作佛教歌曲。





在佛教節日的介紹，依據佛陀紀念館的佛教節慶館的架構，描繪一年當中1月到12月深具宗教和文化意義的佛教節日，讓參觀者了解佛教節慶的起源、意義，及相關慶祝活動，是認識佛教的最佳入門導引。



