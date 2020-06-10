被判當選無效確定　劉茂群向選民說：「對不起」！

因為贈送蘋果禮盒給八德區陸光四村管委會委員，桃園市國民黨籍七連霸的市議員劉茂群遭檢舉涉嫌賄選，刑事一審雖判處無罪，但高院民事二審判今(10)日判當選無效確定，上午劉茂群在臉書貼文「得之我幸，不得我命，面對橫逆，平靜以待」，感謝選民對她的支持，也對無法繼續服務她的選民說「對不起」。根據檢方起訴書指出，劉茂群於2018年6月間指示呂姓女助理花費2萬8千元向水果行買了39盒蘋果禮盒，以祝賀社區管委會委員當選為由贈送水果禮盒，呂女贈送時會有穿服務處競選背心遞上名片，事後遭檢舉涉嫌賄選，劉茂群在偵訊時矢口否認犯行，表示曾交代呂女不能提到有關選舉事宜，但還是遭到桃檢偵結依賄選罪嫌起訴劉、呂2人。地院合議庭一審時，院方認為該禮盒應不足以動搖投票意向，且從證人對話錄音中，代劉茂群贈送禮盒的呂女並未提到請投票支持劉茂群等語，且部分受贈委員不具投票資格，贈送蘋果禮盒價值並未高出往例甚多，未悖離一般社會尺度，屬於民間社團與政治人物正常生態，客觀上不足為行使投票對價，認為證據不足，審結判處劉與呂姓女助理均無罪。但劉茂群賄選案民事部分，因檢方起訴時就已向地院民事庭提當選無效之訴，去年10月31日地院民事庭判處劉茂群當選無效，劉提出上訴，經高院二審10日判決出爐，劉茂群賄選案判處當選無效確定。劉茂群今天得知當選無效確定之後，隨即在臉書貼文向選民表示，自己面對民事二審當選無效的宣判，已做好「最好的準備、最壞的打算」。劉茂群表示，「絕對沒有任何賄選的意圖」，而是一如往常在逢年過節期間，對長輩及棟委的尊重，並不是送禮要選票，與選舉沒有任何關係。對於無法持續服務八德市民以及無法兌現競選政見，她向大家說聲「對不起」。由於劉茂群二審被判當選無效面需解職且不得再上訴，依選罷法規定，缺額將由該選區落選頭，拿下1萬654票的無黨籍段樹文遞補。連罷七屆議員的劉茂群沉痛的表示，「六屆議員就此灰飛煙滅」，20多年的民代生涯還歷歷在目，沒想到竟然是以這種方式結束，「雖心有未甘，但我還是尊重司法」，劉茂群說，未來不會再從政，可是會以各種方式一本初衷為八德地方服務。