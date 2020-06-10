影／育達響應端午　送愛到雲林家扶

▲現任育達慈善會陳玉雪會長也帶50週年的存錢竹筒，用行動振興與支持家扶。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.10）

▲家扶董事蕭文龍感謝育達慈善會與育達獅子會及榮譽會長楊淑卿個人加碼8萬元支持家扶。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.10）

端午節將至，家扶基金會董事蕭文龍與育達慈善會、育達獅子會的伙伴們，今（10）日專程抵家扶北港服務處，為雲林家扶服務家庭帶來陸上龍舟，還有飽滿扎實五月粽、冰涼透心肝鹼粽，更有碩大金煌芒果到家扶北港服務處慰問，並贊助14萬元於扶幼工作，提前迎接端午佳節的熱鬧氣氛。家扶董事蕭文龍表示，欣見疫情減緩，感謝育達慈善會與育達獅子會提撥五萬元支持家扶工作，而慈善會榮譽會長楊淑卿個人加碼8萬元，現任育達慈善會陳玉雪會長也帶存錢竹筒現場剖開湊足壹萬元，要用行動振興與支持家扶的脫貧扶幼工作。育達慈善會會長陳玉雪表示，疫情造成生活上諸多不便，與育達獅子會長陳秀美都覺得要即時給服務家庭加油與打氣，一致在年度的費用中撥出款項在雲林家扶助貧工作上。而陳秀美會長更覺得紓困外來點應景端節粽香，更感謝家扶蕭文龍董事也帶領大家陸上龍舟突破困境，為大家帶來祝福。會場中蕭文龍董事與育達慈善會榮譽會長楊淑卿拿起粽香撲鼻，而另一位榮譽會長王寶秀端起冰心沁涼鹼粽、育達夥伴們手拿金煌芒果帶來的端午佳節賀禮。讓服務的顏靖真媽媽展露笑顏，微薄收入撫養二名女兒，感激不盡表示，感謝育達獅子會與育達慈善會帶來粽子、芒果，讓孩子們提前過端午節真是感謝。還有家扶服務的越南籍阮氏僅媽媽感謝蕭文龍董事與育達夥伴關懷與鼓勵，罹患胃癌從事勞力工作照顧幼兒，阮媽媽表示，感謝這麼多人願意幫助，給我們關心、鼓勵，讓我們在台灣生活不會孤獨。讓陳秀美會長、陳玉雪會長、王寶秀榮譽會長以及楊淑卿榮譽會長感動，特別以女性疼惜女性的心，給予最大擁抱支持。楊淑卿與王寶秀兩位育達慈善會榮譽會長均表示，育達帶給媽媽們一點點慰問關懷，但家扶媽媽們帶給我們的是家庭光明與勇氣。雲林家扶主任廖志文感謝蕭文龍董事與育達伙伴們，帶來溫馨五月關懷的陸上龍舟，陪伴家扶親子提前歡度端午佳節，給家長及孩子們帶來正向鼓勵，以及最和樂的佳節氣氛。