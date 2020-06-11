國境南北都好玩！林右昌合體潘孟安拚觀光

國內疫情趨緩，國境之北「基隆」市長林右昌與國境之南「屏東」縣長潘孟安，今(11)日在基隆碧砂漁港合體，共推農特產、伴手禮與旅遊優惠，串聯兩地觀光資源，促進觀光發展也拼經濟。屏東潘孟安致贈林右昌屏東全中運吉祥物「驕仔」與伴手禮巧克力、花襯衫，林右昌則回贈郵輪造型頸枕及時光寶盒米香組、農漁產，並說會穿花襯衫到墾丁逛大街，潘孟安率屏東觀光旅遊業者及市府團隊，推廣農產品、伴手禮，體驗在地觀光感受基隆的熱情。屏東、基隆分別位於台灣南北，但許多景點擁有巧妙相似之處，例如屏東有恆春、基隆有暖暖；屏東有小琉球、基隆有和平島；屏東有海生館、基隆有海科館；屏東夜市是觀光客最愛、基隆廟口夜市是遊客首選；屏東有世界第一巧克力、基隆咖啡也不遑多讓。林右昌指出，非常高興第一名的潘縣長到基隆推動雙城合作，在防疫新生活之後，推動加碼促銷基隆與屏東觀光旅遊。一南一北兩個城市，都有豐富觀光旅遊資源，基隆推出『三大好康』加碼支持振興券使用。潘孟安表示，從國境之南首站來到國境之北基隆，和林市長互相學習請益，這次推動基隆屏東雙城遊，各自提出優惠方案，屏東推『鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩』，三鐵遊程有七十五條路線，各有不同面貌，歡迎7月18日屏東全中運帶隊為選手加油打氣。林右昌大力推薦基隆潮境灣、海科館、和平島公園及最夯正濱漁港色彩屋，可以吃美食、買最棒的漁獲，歡迎屏東鄉親、也歡迎國人振興經濟復甦期間，多多到基隆遊玩，基隆推出旅遊振興優惠『基隆三大好康』，首波好康即日起至 6 月 30 日前，入住基隆市合法旅宿，即可獲得每房現折 300 元，限量500 房；第二波則自7月1日至7月31 日止，入住基隆市合法旅宿，除每房折現 300 元，加碼每房一套和平島公園、海科館及陽明海洋文化藝術館『一島雙館』門票，限量 1500 份。第三波好康，今夏首次推出水路體驗遊程，限量推出三人同行，只要振興券3000元的專案，包含內港船票、專業導覽、和平島公園門票、300元餐券等，歡迎全國民眾到台灣南北兩端走一走。