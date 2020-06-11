「最北荔枝」與「南國芒果」　林智堅與潘孟安聯袂宣傳

屏東縣長潘孟安與新竹市長林智堅今(11)日下午在新竹市立動物園共同宣傳兩地特產與旅遊方案，兩位首長帶上新竹「最北荔枝」與屏東「南國芒果」，大力宣傳後疫情時期的「新竹屏東快樂遊」，屏東推出三鐵優惠，竹市也加碼六千份「500元好玩券」，可在超過一百家店全額抵用。林智堅致詞表示，去年二月曾率隊前往屏東燈會，互相交流學習，這次為配合交通部安心國旅補助方案及經濟部振興三倍劵，兩縣市攜手宣傳在地旅遊優惠，新竹市除了加碼「500元好玩券」，也陸續推出小塹有約深度旅遊、小旅行路線。潘孟安致詞表示，這是他「第一次進動物園開記者會」，十分新奇。屏東是觀光大縣、更是台灣的花果天堂，今日特地帶來芒果當伴手禮，並推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠，希望民眾到新竹旅遊後，也能到屏東體驗在地農產品與鐵道之旅。新竹市政府城市行銷處表示，新竹市的荔枝是台灣最北端的產地，現在是品嘗荔枝的最佳時節；屏東縣也有好吃的芒果和各類農產品，邀民眾一起到新竹市與屏東縣體驗在地慢活之旅。竹市府額外加碼的六千份「500元好玩券」，將搭配中央安心國旅補助方案發放，自由行房客入住合作旅館就有機會獲得，並且可在全市超過一百家店全額抵用。歡迎大家在暑假時帶著「三倍劵」遊竹市，市府將與各大旅宿業、餐飲、商家合作，未來民眾只要憑三倍劵消費，就享有多種優惠。活動詳情請上新竹市政府官網查詢。