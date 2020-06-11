警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >地方

「最北荔枝」與「南國芒果」　林智堅與潘孟安聯袂宣傳

記者金祐妤/新竹報導-2020-06-11 19:35:28
▲屏東縣長潘孟安與新竹市長林智堅十一日下午在新竹市立動物園共同宣傳兩地特產與旅遊方案。（圖/記者金祐妤攝,109.6.11）
屏東縣長潘孟安與新竹市長林智堅今(11)日下午在新竹市立動物園共同宣傳兩地特產與旅遊方案，兩位首長帶上新竹「最北荔枝」與屏東「南國芒果」，大力宣傳後疫情時期的「新竹屏東快樂遊」，屏東推出三鐵優惠，竹市也加碼六千份「500元好玩券」，可在超過一百家店全額抵用。

林智堅致詞表示，去年二月曾率隊前往屏東燈會，互相交流學習，這次為配合交通部安心國旅補助方案及經濟部振興三倍劵，兩縣市攜手宣傳在地旅遊優惠，新竹市除了加碼「500元好玩券」，也陸續推出小塹有約深度旅遊、小旅行路線。

潘孟安致詞表示，這是他「第一次進動物園開記者會」，十分新奇。屏東是觀光大縣、更是台灣的花果天堂，今日特地帶來芒果當伴手禮，並推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠，希望民眾到新竹旅遊後，也能到屏東體驗在地農產品與鐵道之旅。

新竹市政府城市行銷處表示，新竹市的荔枝是台灣最北端的產地，現在是品嘗荔枝的最佳時節；屏東縣也有好吃的芒果和各類農產品，邀民眾一起到新竹市與屏東縣體驗在地慢活之旅。

竹市府額外加碼的六千份「500元好玩券」，將搭配中央安心國旅補助方案發放，自由行房客入住合作旅館就有機會獲得，並且可在全市超過一百家店全額抵用。歡迎大家在暑假時帶著「三倍劵」遊竹市，市府將與各大旅宿業、餐飲、商家合作，未來民眾只要憑三倍劵消費，就享有多種優惠。活動詳情請上新竹市政府官網查詢。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀