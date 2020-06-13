「口袋裡的雲端城堡」展示3年學習成果　反思夢想與現實

▲「口袋裡的雲端城堡」希望青少年反思夢想與現實之間應該互為表裡，只有將自己手邊能達成的價值淋漓盡致地發揮，才更能體驗並促成將來社會多元主流意識的寬廣思維。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.13）

國立秀水高工室內空間設計科畢業成果作品展「2020室在畢行-口袋裡的雲端城堡」，今（13）日起至21日，在彰化市婦女學苑展出，會場同時展出一、二年級學生的優秀設計作品，彰化市長林世賢歡迎民眾踴躍前往參觀。秀水高工室內空間設計科主任謝玟紘表示，設計是一個整合性學習歷程，學生必須在這個展覽之中，將三年來所學融會貫通，並將自己對設計的熱情與夢想投注在作品之中，整合現實與未來的設計需求及社會背景，務求能將自己的成長與學習成果展現。負責展覽總召的李宣瑩與林巧翊同學表示，口袋裡的雲端城堡的寓意來自現代青少年總是在現實的高度之上寄存自己的夢想與價值觀，但是成就這些夢想與落實這些價值的基礎，卻是在眼前一次次的挑戰，青少年應該反思夢想與現實之間應該互為表裡，只有將自己手邊能達成的價值淋漓盡致地發揮，才更能體驗並促成將來社會多元主流意識的寬廣思維。今年的畢業作品中對於人在都市中的移動與行走，認為應該建構一種以人為本的交通方式，強調以人的自身行走能力達成的人力捷運系統，使都市中的個人或人群能夠在空中走廊的架構之上，調適自己的交通節奏，而不再與都市的交通方式與流量相互干擾。室設科的同學們認為，這種行人被賦予更多保障與尊重的交通方式，反動了在現今以運輸的量與效率為主的都市交通方式，並在都市的觀光熱點間促成觀光線型，以促成都市多樣化並豐富了視覺景觀。