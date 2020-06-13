影／大村國小主題式教學計劃　跟著民謠去旅行

▲大村國小辦理「跟著民謠去旅行」課程，帶領學生體驗義大利、俄羅斯、秘魯、西班牙民謠，讓孩子們經由引導，主動延伸學習觸角。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

「從一首民謠認識一個國家」，彰化縣大村國小推動「跟著民謠去旅行」主題式教學計畫，在五天的課程中，帶領學生體驗義大利、俄羅斯、秘魯、西班牙民謠、今（13）日進行最終成果發表，五年丙班同學們展現學習成果。

▲義大利組乘著自製貢多拉船，揭開成果發表會序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

義大利組乘著自製貢多拉船，揭開成果發表會序幕，義大利組同學划著自製船槳，並有船夫背著吉他，大家一起用義大利文唱著「O Sole Mio」，彷彿來到了威尼斯河邊呢！學生們用電腦簡報著義大利國家的介紹，並教大家簡單的義大利文打招呼用語呢！

接著是俄羅斯組，穿著軍裝和俄羅斯女孩的服裝，跳著俄羅斯傳統舞蹈，用俄文唱著民謠「喀秋沙」，真是有模有樣呢！而西班牙組穿著吉普賽女郎的澎裙、咬著玫瑰，嬌豔的跳著舞蹈出場，用西班牙文唱著「哈巴奈拉舞曲」，鬥牛士則和鬥牛正廝鬥著，但向吉普賽女郎求愛失敗後，卻和鬥牛相親相愛呢！

▲跳著俄羅斯傳統舞蹈，用俄文唱著民謠「喀秋沙」，真是有模有樣呢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

秘魯組則身穿自製傳統披肩，頭戴秘魯傳統帽子，吹著排笛，和秘魯的聖獸「老鷹」一起用西班牙文演唱「老鷹之歌」！而由於秘魯之前被西班牙殖民統治，所以老鷹戰勝西班牙的鬥牛，人民跳著秘魯傳統舞蹈「手絹舞」！

校長江淑芳說，同學們從音樂課開始學唱民謠，練習空耳歌詞，並且尋找自己喜歡的演唱版本；接著社會課認識這四個國家，國旗、地理位置、特殊的節慶、服裝；而數學課也學了匯率換算；自然課學了配合各地不同的氣溫，如何穿適當的服裝。

▲同學們從音樂課開始學唱民謠，練習空耳歌詞，並且尋找自己喜歡的演唱版本。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

英文課學了到這四個國家該如何用當地語言打招呼，並且學了搭飛機時會遇到的狀況，體育課則是學了四個國家特殊的舞蹈；電腦課則自己編寫Scratch程式完成了這四首民謠；美術課則製作四個國家特殊的面具、扇子、披肩、帽子等，每一種課程都圍繞著大主題進行著。

教務主任魏相英說，「跟著民謠去旅行」一週五天的課程下來，學生們的學習完全打破傳統學習方式，在大主題的框架之下，各科老師們竭盡所能的引導孩子們進行學習，並且讓學生們透過討論，完成最終成果！