西螺福興宮「太平媽祖獎」　畢業生最期待的獎項

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▲西螺福興宮精心準備的太平媽祖獎。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.15）

▲西螺福興宮頒發「太平媽祖獎」。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.15）

每年畢業季一到，西螺福興宮的太平媽祖獎是畢業生相當期待的獎項，太平媽祖獎的獲獎資格，大多都是熱心公益、服務助人或品學優良等獲得，很符合媽祖慈悲助人的精神。今年因為疫情的關係，雲林縣內高中職的畢業典禮在6月15日當周開始，國中國小則是延後到6月23日舉行，從六月初開始陸續收到各校提供獎項數量，西螺福興宮工作人員便著手開始準備太平媽祖獎的包裝作業，一盒盒精緻的包裝，裝著西螺媽祖太平媽對於獲獎畢業生的勉勵與祝福今年西螺福興宮共計準備300份的太平媽祖獎獎品，所有獎品也都會在各校畢業典禮前送達，並安排福興宮董監事前往參與頒獎。西螺福興宮楊文鐘董事長表示，每年福興宮都會用心的準備太平媽祖獎，包含「獎狀」一紙，今年還有「超炫快充－西螺媽祖行動電源」一個、「悠遊卡」一張，太平媽與文昌帝君加持過的「文昌2B筆」一組及「鵬程萬里獎牌」一面，其中悠遊卡還有儲值300元的獎學金。獎品內容非常豐富，每年內容也都有所不同，太平媽祖獎都成為雲林縣各校畢業生最期待的獎項。楊董事長，也期勉獲獎的同學們，以後不管是求學，之後出社會之後，都希望能依直保持的助人為快樂之本的心，秉持著媽祖慈悲助人的精神，幫助周遭或社會上需要幫助的人，延續雲林人的人情味。