西螺福興宮「太平媽祖獎」　畢業生最期待的獎項

每年畢業季一到，西螺福興宮的太平媽祖獎是畢業生相當期待的獎項，太平媽祖獎的獲獎資格，大多都是熱心公益、服務助人或品學優良等獲得，很符合媽祖慈悲助人的精神。
今年因為疫情的關係，雲林縣內高中職的畢業典禮在6月15日當周開始，國中國小則是延後到6月23日舉行，從六月初開始陸續收到各校提供獎項數量，西螺福興宮工作人員便著手開始準備太平媽祖獎的包裝作業，一盒盒精緻的包裝，裝著西螺媽祖太平媽對於獲獎畢業生的勉勵與祝福﹔今年西螺福興宮共計準備300份的太平媽祖獎獎品，所有獎品也都會在各校畢業典禮前送達，並安排福興宮董監事前往參與頒獎。
西螺福興宮楊文鐘董事長表示，每年福興宮都會用心的準備太平媽祖獎，包含「獎狀」一紙，今年還有「超炫快充－西螺媽祖行動電源」一個、「悠遊卡」一張，太平媽與文昌帝君加持過的「文昌2B筆」一組及「鵬程萬里獎牌」一面，其中悠遊卡還有儲值300元的獎學金。獎品內容非常豐富，每年內容也都有所不同，太平媽祖獎都成為雲林縣各校畢業生最期待的獎項。
楊董事長，也期勉獲獎的同學們，以後不管是求學，之後出社會之後，都希望能依直保持的助人為快樂之本的心，秉持著媽祖慈悲助人的精神，幫助周遭或社會上需要幫助的人，延續雲林人的人情味。