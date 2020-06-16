影／全縣國中會考榜首兼跳級生　選擇北港高中就近入學

▲北港高中頒發入學獎學金。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.16）

雲林縣國中會考榜首兼跳級生的元長國中學生文淵閣，今年國中會考獲得5A++的好成績，與哥哥文觀止均選擇北港高中就讀，成為元長國中校長兼父親文須琢的學弟，16日北港高中舉行頒發入學獎學金，由前任鎮長張勝智、富邦保險部長蕭國年，各頒贈5萬元獎助學金，鼓勵優秀學生就近入學。元長國中校長兼父親文須琢表示，文淵閣小哥哥一歲，於國一時跳級至國三，與哥哥成為同學。兩位都是通過數理及語文資優鑑定的學生，選擇就近北港高中就讀，不必舟車勞頓奔波他鄉學習，課餘時間可以發展其他興趣，如：科展、語文競賽、運動等，讓高中生活多采多姿。當初兩個小孩子在做學校選擇時都有些猶豫，除了鼓勵他們來北高就讀以外，也到北港朝天宮向媽祖擲杯，得到「不利遠行」，就近就讀是最好的，也是當初決定離家200公尺的北港高中就讀。元長國中文觀止、文淵閣表示，就近入學，可以省去通車外地的奔波路程時間，有更多睡眠及充實自己的時間，未來朝醫學系發展。土庫國中王岑甄說，升大學繁星管道在北高就讀較有利，且宿舍環境清幽、設備完善，高中三年可以好好學習，吸引她來就讀，及從畢業的學姊口中推薦，成為她放棄虎科大選擇北高的原因。校長傅國樑表示，北港高中在教學上結合在地特色，發展學校特色課程，落實全人教育，具有精緻的學習活動、優良的設備、學識優秀且充滿熱忱的教師，培養學生適性多元的學習，使學生得到全面而且健康的發展。在未來升學發展上，擁有繁星入學高率取率的優勢，近年來北港高中升學表現成績亮眼，讓社區家長棄遠地的明星高中轉而選擇鄰近的北港高中，就是積極辦學的證明。