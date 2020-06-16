冀望奪冠　鹿港國際龍舟賽參賽隊伍輪番下水加緊練習

鹿港國際龍舟錦標賽將在6月24、25日於福鹿溪舉行2天，今年共有50隊競賽、6隊表演組參與，為贏得好成績，許多參加隊伍已紛紛輪番下水練習，鹿港鎮長許志宏今（16）日特別前往慰勞第一次到福鹿溪水域進行培訓的鹿港鎮公所龍舟隊，勉勵大家全力以赴。
許志宏表示，從防疫解封到規劃鹿港端午節活動，時間倉促，今年規模略減，共有50隊競賽、6隊表演組，數量比過去少了一半。鹿港鎮公所龍舟隊緊急成軍，立刻加強訓練，雖然培訓的時間比以往還要短，但鹿港龍舟隊過去曾得過輝煌的成績，今年希望再接再厲，繼續為鹿港爭光。
許志宏特地帶來水果、果凍、運動飲料及毛巾等慰勞龍舟隊員，他指出，鹿港龍舟隊多數都是坐辦公桌的公務員，培訓方式一開始訓練體能，每天下午要跑好幾千公尺，以及模擬划龍舟來培養團隊默契，最後再移師到福鹿溪實際下水操練，大家都非常辛苦，鼓勵選手一定要好好把握，一路挺進決賽!
鹿港鎮公所自端午節25日當天起，規畫了鹿港四季紅夏鬧端陽系列活動，包括公會堂廣場、文武廟、龍山寺等都有很多有趣的民俗活動及展演，許志宏邀請大家走出戶外來鹿港夏鬧端陽，體會小鎮特有的民俗風情。
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