推動國內轉爐石循環經濟　中聯資源公司接軌國際

中鋼集團每年所產出之轉爐石副產物約160萬噸，中聯資源公司持續推動國內轉爐石循環經濟，除實踐政府循環經濟政策外，也創造產業健全發展與環境保護之雙贏局面，同步與國際接軌。中聯資源公司總經理上官世和表示，所謂的「循環經濟」基本的理念是「從一個搖籃到另一個搖籃」，以及將原本的廢棄物轉化為其他產品的原料(Waste is Food)，使資源得以不斷的循環再利用。上官世和指出，傳統的線性經濟，或俗稱拋棄型經濟，即從自然界開採原料，透過加工製成產品及使用後，直接掩埋或焚燒相比較，而循環經濟盡可能延長產品的生命週期，並在生命週期結束時透過回收、重新製作或再加工等方式，將其再造為可利用資源，以極大化資源使用效率。上官世和並指出，一貫化作業煉鋼廠製程，是將自然界的鐵礦砂、焦炭及石灰石加入高爐冶煉成鐵水，再將鐵水加入轉爐後，以純氧吹煉產出鋼液及熱熔碴，熱熔碴再經冷卻、安定化、破碎、磁選及篩分等製程產出轉爐石，經第三方公正實驗室檢測，證實其無害性符合國內法規標準外，另委託成功大學永續環境科技中心進行美國(MTCLP)、荷蘭(BMD)及日本溶出試驗，確認轉爐石之長期穩定性及環境安全性亦符合國際標準。上官世和進一步指出，目前中聯資源公司亦積極與國際接軌，在國內大力推動轉爐石循環經濟之際，藉由轉爐石高硬度、高耐磨性等特性，來做為砂石的替代料，不但運用於綠色工程，也應用於瀝青混凝土路面，增加道路耐久性與安全性，帶動公共道路工程品質的提升。