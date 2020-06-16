濁水溪揚塵治理成效佳　張麗善爭取中央持續補助

▲張縣長說明縣府揚塵治理作為與成效。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.16）

▲濁水溪灘地鋪蓋稻草抑制揚塵。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.16）

▲廢物再利用，文蛤殼發揮固沙功能。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.16）

為瞭解濁水溪揚塵治理情形，今(16)日上午行政院政務委員吳澤成特南下雲林從麥寮、崙背到西螺逐點現勘治理成果，並聽取縣府及河川局的報告，縣長張麗善表示，感謝經濟部水利署、第四河川局、農委會、環保署和雲縣府一起努力治理濁水溪揚塵，更建請中央單位持續補助揚塵治理工作。縣長張麗善表示，縣府執行行政院107年核定3年11億餘元的「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，河川揚塵事件日從106年59天、107年50天、108年29天，逐年遞減，表示河川揚塵改善狀況明顯。目前縣府已向中央提出文蛤殼固砂計畫1000萬經費需求，建請中央單位持續補助辦理。張麗善指出，雲林養殖文蛤產量占全台六成，我們將文蛤殼廢物再利用，鋪設在濁水溪裸露地上，讓馬鞍藤攀附，一來有固沙作用，藉此抑制揚塵；二來養殖漁民可以把廢棄文蛤殼交給雲林縣環保局來協助處理，除了有助改善揚塵，還能解決養殖業者處理文蛤殼的困境，避免再度造成環境汙染。從108年11月底完成鋪設至今，10號越堤道路便道兩旁文蛤殼尚有50%保留狀況，便道兩旁周遭皆有雜草與植栽生長狀況良好，表示文蛤殼能抑制裸露地揚塵外，也不影響植物生長，且能提供馬鞍藤攀附，加上文蛤殼本身質量重，遇到大風速被吹起，也不至於被吹至堤防外。環保局長鄭育麟指出，在環境清理及緊急應變工作成果包含進行濁水溪沿岸洗街作業49,433公里，濁水溪灘地鋪設文蛤殼20.12公頃及疏濬便道鋪設碎石級配3.12公頃，109年在10號越堤道路便道旁進行灌木等地被植物種植5.13公頃，以增加綠覆面積，加強抑制揚塵效益，並且在東北季風好發期間，發布預警通報前於裸露灘地噴灑三仙膠達83.75公頃，有效減輕揚塵事件日之影響。張麗善強調，希望在各單位持續努力下，不久的將來，民眾想到的濁水溪會是孕運豐富農產品的河川，不再是吃飯拌沙的印象，讓我們的居民及學童能有一個乾淨清新的生活空間。