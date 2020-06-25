端午連假何處消遣？嚕嚕米萌樣＆竹林風情皆療癒

▲全球歡慶嚕嚕米75歲生日，台中新光三越舉辦特展，今天起可愛的嚕嚕米萌樣登場。（圖／金武鳳攝)

迎接端午連假，台中新光三越今天起舉辦「嚕嚕米粉口愛」75週年限定特展，可愛的嚕嚕米小精靈，將引領民眾進入夢幻精靈世界；另中友百貨舉辦竹藝特展，賣場竹林搖曳，炎炎夏日很消暑。





台中新光三越百貨表示，風靡全球芬蘭國寶嚕嚕米，是許多人童年美好回憶；光看那圓滾滾身材，加上大眼睛萌樣，就能融化眾人的心。今年適逢嚕嚕米誕生75周年，全球各地紛紛展開多采多姿慶生活動，掀起嚕嚕米熱潮。



▲配合嚕嚕米特展，周邊商品琳瑯滿目，全在新光三越台中店獨賣。（圖／金武鳳攝)

台灣規畫「嚕嚕米粉口愛」特展，已在台北造成轟動，今天起移師台中新光三越十樓天空劇場超萌登場，直到7月19日落幕，將帶給大小朋友很療癒的夏日時光。





這場限定特展，規劃五大主題情境拍照打卡點，與三大溫暖角色，完美呈現嚕嚕米的北歐經典故事氛圍場景。尤其「MOOMIN夢幻粉紅牆」、「嚕嚕米谷夏日野餐派對」、「溜溜們的放電漫游」、「嚕嚕米谷點點名」、「嚕嚕米與可兒的午茶約會」、「阿金的芬蘭森林探險」等場景，全是粉色系浪漫情境，讓人彷彿置身夢幻精靈世界。



▲炎炎夏日，穿梭中友百貨賣場，入目綠竹風情很消暑。（圖／金武鳳攝)

除了各項75週年限定特展，現場還有來自歐洲及日韓等地的周邊商品獨家首賣，超過百項日本工藝大牌聯名和風雜貨，琳瑯滿目，讓台灣粉絲共享嚕嚕米世界的喜悅。另外，1樓水舞廣場與10樓天空劇場各有2.5米高巨型扭蛋屋，台中限定「隱藏版」扭蛋等你來挖掘。



▲台中中友百貨邀賴彥池展出竹藝作品，讓民眾近距離欣賞竹編工藝之美。（圖／金武鳳攝)

另外台中市中友百貨匠心獨具，在各樓層展示以竹林為主題的設計意象，消費者穿梭賣場總能感受清涼的竹林情趣，創意讓人驚艷，中友百貨創意平台舉辦『弄竹 竹籟文創 工藝特展』，邀請竹工藝家賴彥池展出竹編工藝。賴彥池獲獎無數，屢在大型會場創做膾炙人口的竹編藝術，在這場『弄竹 竹籟文創 工藝特展』中，除了可以近距離欣賞竹編工藝之外，還可以回味賴彥池老師歷年的精彩創作，展期至8月9日為止。



