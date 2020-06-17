全台首座「太陽光電公民電廠」完工！年發電量達1萬6千度

新北市政府協助淡水社大於鄧公國小打造全台首座學校太陽光電公民電廠完工，設置容量為17.01kWp(千瓦)，預計年發電量達1萬6,000度電，售電盈餘除分配給社員外，更會撥出一定比例給在地能源教育使用，盼藉由建立公民電廠示範基地，讓新北市成為低碳永續城市。經發局說明，新北市自102年起即率北部縣市之先，辦理公有房舍太陽光電公開標租，迄今已完成190處案場設置，設置容量達18.29MW，年發電量約1,737萬度，且每年可減少9,261公噸的碳排放。而為促進民眾參與能源轉型，同時接軌國際再生能源發展趨勢，於108年度公有房舍太陽光電公開標租特別導入公民電廠機制，由新北市政府提供場域，大同公司進行施作，在地公民電廠推動組織(蘆荻社大及淡水社大)培力民眾能源意識並號召民眾出資參與，結合產官民三方力量合作建置2處公民電廠示範基地。目前鄧公國小公民電廠已經完成，是全台第一個在公有場域上設置完成的公民電廠，而鷺江國小也將於今(109)年接續完成19.5kWp(千瓦)公民電廠建置，期望藉由示範基地的建立，加速新北市公民電廠發展，此外，今年度也將繼續開辦相關能源教育課程，持續深耕民眾的公民電廠觀念，逐步建立公民參與再生能源之共識與文化基礎。經發局表示，公民電廠就是民眾自己擁有且負責管理營運的電廠，是當前全球再生能源發展的主要趨勢，在公民電廠實踐的過程中，民眾不僅可配合當地需求及文化自主發起、因地制宜，並透過反覆討論凝聚居民共識，還可將發電收益挹注於地方、弱勢、公益以及創造在地就業機會等公眾事務上，讓再生能源不只是發電，更是一種社會價值的實現。