誤食牙籤下肚　穿刺12指腸

50歲朱先生過去曾有胃潰瘍病史，上腹痛兩個禮拜，初不以為意，直到痛到受不了，才來看肝膽腸胃科，醫師為他安排胃鏡檢查，發現消化道內有異物，仔細看竟是一根牙籤，直接穿刺在十二指腸壁上，於是透過內視鏡使用異物夾將牙籤取出，治療後順利解決他長達二周的腹痛情形。

長安醫院肝膽腸胃科醫師余承儒表示，一般正常人不會吞食牙籤，朱先生就診時自述應該是喝啤酒、吃東西剔牙時，不慎誤食下肚不自知。因為之前就常常有胃潰瘍肚子痛的情形，所以剛開始也不以為意，沒有馬上看醫生，以為胃潰瘍又發作，只吃胃藥止痛，但都沒有改善，直到痛到受不了，才趕緊來醫院看診。

余承儒表示，消化道異物患者常見發生於兒科，因為嬰幼兒常隨手抓小東西往嘴裡塞，如鈕扣、彈珠或小玩具，不小心就吞下肚。而大人的食道異物通常以誤食居多，最多的像是魚刺、雞鴨骨頭，還有像是假牙沒有裝好，因脫落而不小心吞下肚。另外有些患者則是刻意而為，例如監獄犯人或是精神病患吞食電池、螺絲釘等。

余承儒說，以往內視鏡不發達的年代，消化道異物通常只有二種選擇，一種是開刀手術取出；若異物較光滑較小則食用瀉藥自然排出。如今內視鏡技術進步，消化道異物可透過內視鏡從嘴巴進入消化道直接看到異物，並且利用異物夾輕鬆取出。

不過醫師也提醒民眾，人體的消化道有很多天然的關卡，從食道到小腸有多處相對較窄的通道，很多異物容易堵在這些地方，造成消化道阻塞。一般誤食的異物若較短小圓滑，比較安全可以等待它自然排出，然而比較長且銳利的異物，像是魚刺或牙籤，則可能在某個角度在腸道裡頂住，容易穿刺腸壁，造成腸穿孔，產生腹膜炎、或形成膿痬、不幸靠近大血管，還易造成內出血，十分危險。

他呼籲民眾，一旦誤食尖銳異物，需盡快就醫取出，一旦跑到消化道的深處，或產生併發症，就必需透過開刀的方式處理。