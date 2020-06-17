早期發現早期治療　嘉市啟動整合性健康篩檢

嘉義市由聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、慶昇及陽明等6家醫院提供整合性健康篩檢服務，即日起至10月30日止，30-39歲首次參加整合性健康篩檢、40歲以上的市民全程免費，前4,000名完成篩檢者，可獲贈早餐1份、環保洗碗精1瓶；而首次參加整篩的民眾可加碼提供B、C型肝炎篩檢。一位在整篩中篩出大腸癌的翁女士，17日上午現身活動會場表示，以前在電台總是向民眾呼籲要做健康檢查，兩年前國民健康科科長來節目宣導，同時也叫她一定要去檢查，沒想到報告出爐後竟有這麼多的紅字，還發現自己血糖過高，以及糞便潛血檢查結果為陽性，讓她直呼絕對不可能，因為那些症狀一直以為是忙碌下的理所當然，在醫院跟衛生局都來通知之後，在聖馬做免費無痛大腸鏡檢查，發現大腸癌0期病兆並切除息肉，現在已經退休，生活愜意精彩，也特地到場感謝衛生局救了她和全家，呼籲市民踴躍參加篩檢，早期發現早期治療。衛生局國民健康科科林秀猜表示，因為根據歷年的數據顯示30-39歲族群各項檢驗結果之異常比率均明顯較40歲以上族群低，因此今年調整30-39歲族群篩檢頻率為此年齡區間僅提供1次篩檢服務；對於部分交通不便利的社區民眾，多家醫院祭出揪3-4人專車接送服務，衛生局今年也將於7-9月期間推出「里里到站免費專車」接送方案，整篩專車將行駛全市84里約150個點接送民眾到院服務，各里詳細接送時間、地點、相關活動訊息請再參閱將於七月印製發送至家戶的整篩專刊或請至衛生局網頁瀏覽，或電話轉衛生局國民健康科洽詢。