用藝術解悶　端午節喜迎嘉義藝術節登場

▲嘉義巿「藝起森活2020嘉義藝術節」明華園還將帶來創團90周年壓軸大戲《大河彈劍》。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.17）

疫情解封，藝文也活絡起來！嘉義巿「藝起森活2020嘉義藝術節」今年結合文化局及周邊的嘉義製材所、鐵路車庫園區等，在6月25日端午連假第一天登場，為期一個月，包羅5大場域、10大主題，超過30場的活動與表演，明華園與優人神鼓也將帶來演出，為解封的大家用藝術解解悶。今年嘉義藝術節以「藝起森活」為主題，打造清新、舒適、慢活格調，結合「藝術大街」、「大廳大戲」、「森活大院」、「森活講堂」及「森活工坊」等5大文化場域，亮點包含「戲劇」、「音樂」、「舞蹈」、「親子嚴選」、「國際連線」、「經典」、「舒活」、「嘉義製造」、「講座與工作坊」及「開/閉幕節目」10大主題，超過30場，包含2個明華園、優人神鼓臺灣品牌團隊，300位藝術家與專業工作者共同參與。市長黃敏惠表示，嘉義藝術節今年邀請到優人神鼓、明華園、美秀集團、張正傑等精彩團隊演出，明華園還將帶來創團90周年壓軸大戲《大河彈劍》；而「藝術大街」將可看到阿里山鐵道風景，文化局音樂廳北側水池等，人文城市的嘉義市希望透過藝術，帶領大家看到嘉義市之美。明華園戲劇總團長陳勝福指出，《大河彈劍》將在嘉義藝術節展開全國巡演的首站演出（6月27日、6月28日），把國家戲劇院的陣容搬來嘉義市，將有8輛25噸重大卡車載著劇組演出道具等來嘉，更有資深與年輕團員同台飆戲；而優人神鼓將在7月4日晚上19:30於文化局音樂廳演出《乘光而行》，以安定的鼓聲、靜謐的內在力量安定民眾躁動不安的心。黃敏惠表示，除了藝術節精彩豐富的活動，下個月亦將推出振興三倍券，歡迎大家來嘉義欣賞藝文活動，消費還有機會參加嘉義市購物節優惠抽獎。黃敏惠說，「疫情解封，維持鬆綁不鬆懈，但疫情太悶了，讓我們用藝術來解悶。」，活動期間6/25-7/26售票或索票場次詳見官網、臉書、粉絲專頁及兩廳院售票系統。