30年歲月扶助800多位清寒學子　嘉女獅子會今續傳承

▲嘉義市長黃敏惠(右2)與新任林錦玉會長(右)、卸任會長蔡素娟(右3)及社會處林家瑋處長合影。(圖／記者陳惲朋攝）

嘉女獅子會今(18)日晚間，在嘉義市辧理授證40周年慶暨40屆會長蔡素娟、41屆會長林錦玉交接典禮；同時也是嘉女獅子會發放大學院校清寒學子獎助學金，源遠流長30年，累積發放新台幣600多萬元，幫助過800多位清寒學子，從無間斷，持續增加中，且已被傳承。嘉女獅子會長交接與獎助學金頒贈儀式，今天下午在嘉義市博愛路小原餐廳舉行。今年有21位嘉義市學子，每位獲贈獎助學金1萬元。受獎的東吳大學法律系學生現身感謝嘉女獅子會的大力協助；另一位曾經受助，如今已經事業有成，並擔任虎尾獅子會長吳瑞宏說，感謝當年嘉女獅子會幫忙，讓他可以安心向學，目前也飲水思源的回捐奨助學金給嘉女獅子會。「嘉女獅子會清寒獎助學金」發起人之一，是前任總監陳月華女士，30年前(民國80年)時任嘉女獅子會第10屆會長，她在會長任內一直在構思，如何集聚眾人的力量，設立一個可扶弱擠困、可源遠流長的公益活動。終於與時任聯合報嘉義地區負責人的楊黃菊英、胡金雲一起討論出成立「嘉女獅子會清寒獎助學金」，獲得全體獅姐們熱烈響應。陳月華指出，30年來，在全體獅姐們共襄盛舉下，計對800多位大學清寒學子，發出600多萬的獎助學金，雖然杯水車薪，但意義深遠；受助的清寒學生裡，很多已從大學畢業，在社會服務擔任要務；甚至有一位自台大研究所畢業，事業有成後，也在雲林縣虎尾擔任獅子會長，帶領團隊服務社會，抛磚引玉的回饋獎學金給本會，顯見愛心已被傳承。會長蔡素娟說，民國69年時任省議員呂秀惠，聚集嘉義市各行業理念相同婦女，成立嘉義女獅會，以女性溫柔奉獻心力，為社會帶來溫暖，今年正好屆滿40年，今年也邀集了全體獅姐，合贈一部婦幼專車給嘉義市政府。