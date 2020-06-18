擋通道裁撤臨時攤？議員批恐讓公有市場美味「被消失」

台中市議會今(18)日進行市政總質詢，民進黨議員江肇國表示，經發局要求許多臨時攤，若非攤位登記者的直系血親就無法轉讓權利，甚至要求遷離，他指出，台中第二市場有不少知名美味攤，包括菜頭粿、老賴紅茶等，但經發局只為摘星評比，不問攤商生計，名攤美味面臨「被消失」；這樣的作法根本是本末倒置。江肇國表示，中市公有市場固定及臨時攤點共4765攤，固定攤3900百多攤，臨時攤700多攤，但很多攤點搶手，根本一攤難求，不少公有市場由臨時攤撐起市場經濟，他舉例，第二市場名攤菜頭粿、老賴紅茶，多少人吃過，連市長盧秀燕也吃過，但這些名店都是臨時攤，卻面臨經發局整頓範圍，只因這些名攤均位於通道上。江肇國指出，許多攤商前來陳情，說自己因為非臨時攤的直系血親，因此被市場管理員要求遷離。這些臨時攤都是當年市場外攤的安置攤位，過了這些年，市政府沒有輔導轉到固定攤或固定舖，等同於同意這些臨時攤繼續營業，現在突然要求這些攤商撤除，也沒有相關的配套措施，難道要這些攤商自生自滅嗎？江肇國說，依據經發局所提供的資料，許多公有市場的臨時攤甚至比固定攤、舖數還多，現在經發局整頓市場應該要兼顧攤商生計！除了少數有公安危險者之外，應該繼續允許他們經營，並逐漸輔導他們轉移到固定攤位(舖)。另外，他也要求經發局應該即刻修正攤舖轉讓規定，把直血才能移轉的世襲條文刪除，不要讓公有市場逐漸式微沒落。經發局長張峯源表示，市府無裁撤臨時攤計畫，臨時攤申請轉讓，只要無占用通道、未影響公共安全，配合管理措施者，攤位使用兩年以上，使用人可依台中市公有零售市場攤鋪位轉讓辦法第8條提出申請，轉讓對象並無限制。