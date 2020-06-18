永華國民運動中心問題重重　議員籲送檢調調查

▲每逢下雨，球場就漏雨。（圖／議員李中岑提供）

▲按壓地板竟會滲出水來。（圖／議員李中岑提供）

台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑18日聯合質詢指出，號稱占地全國最大的永華國民運動中心，興建中議員就曾向台南市政府工務局、教育局和政風處檢舉，施工、設計有問題，當時市府未妥善處理，議員建議全案送檢調單位，徹查其中是否涉及不法、圖利或其他弊端，台南市教育局局長鄭新輝指出，針對工程疏失部分，已提送政風處追究責任。蔡育輝表示，永華國民運動中心108年9月試營運，市民從大期待到大失望，號稱的全國佔地面積最大、近三公頃，為何選手進去使用後發現，規格都與正式比賽有差，更扯的是，「外面下雨、裡面漏雨」。106年2月，永華國民運動中心規劃設計動工時，蔡育輝就接到很多陳情，包括設計、工程、監工和指定建築師，蔡育輝當時還請工務局和政風單位注意，而且也提醒施工單位下大雨時暫停施工，但市府單位竟未積極處理，現在果然問題重重。李中岑指出，永華國民運動中心一部分開放市民使用，一部分讓選手練習用，結果規劃設計時，完全沒有與運動專家溝通，也沒聽取選手意見，空有漂亮的建築外表，內部的規格卻不符運動比賽所需，游泳池還被外界嘲諷為給小朋友用的。鄭新輝表示，永華國民運動中心雖非任內工程，但會積極處理後續改善事宜，目前已邀集建築師及營造廠商積極進行改善；經一年多努力下，原40多項缺失多已完成改善，其他未完善之處也會持續完成，以提供民眾完善之運動場所。針對工程疏失部分，已提送政風處追究責任。體育處表示，為積極改善原運動中心工程缺失，體育處與工務局每月召開工程改善會議檢視改善進度，其中造成來館民眾行車安全之停車場車道地磚凹陷隆起，經土木技師公會鑑定後，已於今（109）年重新鋪設地磚完成改善，目前將針對僅剩4項缺失，包括停車管理系統、景觀梯白華、綜合球場地墊滲水及場館漏水等，持續滾動式檢討改善，希望提供民眾更完善的運動空間。