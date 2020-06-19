「總統盃黑客松」與民間激盪創意　蔡英文親自上線聽簡報

▲「2020年總統盃黑客松」透過公務人員與民間團體協作，運用開放資料與科技創新方式，協助政府施政更有效率，讓民眾的需求能找到創意解方。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.19）

總統蔡英文今（19）出席「2020年總統盃黑客松第一次工作坊」，和總統府副秘書長李俊俋、行政院政委唐鳳等人聽取24組公部門與民間單位的公民參與提案，內容包含環境永續、防災救護、都市更新等永續發展議題；蔡英文表示，黑客松透過公務人員與民間高手協作，為重大議題找出創意解方。「2020年總統盃黑客松」透過公務人員與民間團體協作，運用開放資料與科技創新方式，協助政府施政更有效率，讓民眾的需求能找到創意解方；已連續3年舉辦，今年從250組提案中選出24組參加最終決賽，為歷年來最高；每支隊伍透過視訊連線向蔡英文做提案簡報，以聯合國17項永續發展為主題，兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」三面。「結合眾人之力，解決眾人之事。」蔡英文在致詞時表示，受疫情影響，台灣不僅靠著科技防疫，也結合民間的智慧參與，促成各種解方，像是口罩地圖APP就提供了住家鄰近的口罩供給資訊；在總統盃黑客松「公民許願池」132個願望中，以「SDG3健全生活品質」為民眾最關心議題，期許今日工作坊能集思廣益、激盪出解方，未來也將成功經驗分享至國際。此次黑客松第一次工作坊在林口新創園區舉辦，參與人數近300人，24組分佈在11個樓層，採分流、線上分享，現場也有國家發展委員會整合跨局處組成資料諮詢小組，協助解決公部門資料取得問題；各小組將會持續腦力激盪，面對即將到來的7月12日第二次工作坊、7月13日複選會議和9月15日決賽。