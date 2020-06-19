「最後一堂課」另類畢業挑戰　學生闖三關超越自我極限

▲ 台中葳格小學畢業生挑戰自我，體驗高空滑降極速樂趣，校長沈月清在旁加油打氣。（圖／金武鳳攝，2020.6.19)

▲台中葳格小學畢業前最後一堂課，學生們比賽泡泡足球，在碰碰撞撞中，為小學生涯下歡樂回憶。（圖／金武鳳攝，2020.6.19)

臺中市各級學校畢業典禮大解封後，各校無不緊鑼密鼓籌備；葳格國際學校小學部超前部署，已為應屆畢業生舉辦系列活動，尤以今天登場的「葳格的最後一堂課-突破自我」，學生們在挑戰普魯士攀登、高空滑索、泡泡足球等活動中，體驗自我極限及翱翔歡樂，不一樣的畢業考驗，為六年小學生涯留下美好回憶。葳格小學校長沈月清表示，相較不少學校受疫情影響縮小畢業典禮規模，葳格小學規劃系列「葳格起飛，無際翱翔」畢業活動，內容豐富多采，除了7月3日下午6時30分舉辦星光畢業典禮外，6月起已推出系列祝福活動暖身，包括家長及老師給學生祝福，「學生給家長一封信」及「家長給孩子一封信」等，充滿溫馨的感恩與期許。今天登場的「葳格最後一堂課」最精彩，學生要連闖三關，包括普魯士攀登、高空滑索、泡泡足球等。沈月清說，目的要讓都市孩子，在大自然中體能自我挑戰，超越自我極限。首先是高空滑索，長約50公尺的滑降活動，學生由二層樓高快速滑降；只見男女同學全副裝備，各個躍躍欲試，看不到絲毫緊張模樣。六年三班林姓女生說完成滑降後，老神在在的說，安全防護做得很好，她有按照老師指導做，一點不害怕。第二關「普魯士攀登」是在Wagor Wonderland大樹下舉行，學生做足安全防護後，靠自己拉繩的力量向上爬，必須綁一個普魯士結在繩子上，另類爬樹競技，對都市小孩是新鮮體驗。另外泡泡足球賽很有趣，學生分別穿上藍紅泡泡衣，展開藍紅對抗，在碰碰撞撞、互相搶球的過程中，完成團隊合作遊戲，讓學生體驗「團結力量大」真諦。沈月清校長表示，「闖三關」活動，讓學生離開安全、熟悉、舒適、可預期的環境，進入不自在的陌生領域，能激發學生挑戰自我潛力，在刺激緊張中的自我挑戰中留下特別回憶，也為六年小學生涯劃下美好句點。