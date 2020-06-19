SBIR讓企業危機變轉機　科技公司研發毛孩尿液檢測筆

民眾若罹患腎臟病還能透過洗腎維持健康，若犬貓罹病卻難以存活，但毛小孩無法說出自己的身體不適，讓飼主很難察覺，新竹市政府透過SBIR計畫，補助翰信科技研發出犬貓腎功能的快速檢測器，如同寵物翻譯機，讓毛小孩的尿液「說」出身體不適。新竹市政府產發處表示、隨著全球化影響，市場需求變化萬千，若中小企業不懂得創新研發，可能就突然被淘汰，中小企業唯有努力提升產品競爭力、研發出新產品，符合時代所需，才能穩定成長。產發處長張力可表示、翰信科技過去在著重在於水質監測設備如檢測水質量、流量等專業監測系統，因察覺市場上犬貓寵物的居家照護需求越來越高，總經理溫天士去年向申請SBIR(地方型創新研發補助)，獲得70萬元，以水質監測技術，透過產學合作，僅花十個月內就研發出犬貓尿液檢測筆，宛如溫度計，價格便宜又能快速檢驗，讓飼主透過檢測尿液就能知道毛小孩是否罹患腎臟病。翰信科技與嘉義大學獸醫學系產學合作發現，根據數據調查發現，每五隻毛小孩中、就有一隻患有腎臟病或腎功能異常，飼主往往等待病情已經到末期才送醫治療，獸醫也難以挽回。中小企業的SBIR補助計畫，新竹市府產發處在108年下半年已經核定30件補助計畫，總計發放2400多萬元補助，中小企業也投入研發經費四千多萬元，促成的生產及商業化投資金額超過一點九億元，109至110年的SBIR補助計畫，將在七月啟動開放申請。