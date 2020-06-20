國際扶輪社捐嘉縣2部醫療專車　鋼鐵部長陳時中回嘉見證

國際扶輪社桃園永晴扶輪社及桃園扶輪社，今(20)日聯合捐贈2部總價值約新台幣750萬元的「口腔保健醫療專車暨視力保健巡迴醫療車」給嘉義縣。上午在嘉義縣立體育館舉行聯合捐贈儀式，縣長翁章梁、天主教聖馬爾定醫院院長陳美惠、全國各牙醫師公會、扶輪社與會，鋼鐵部長陳時中也特別趕來見證這場公益捐贈儀式。嘉義縣現有18鄉鎮市中，12鄉鎮是「全民健康保險牙科醫療資源不足地區｣，經國際扶輪社的桃園永晴扶輪社社長邱士銘、桃園扶輪社社長陳國賢等人共同發起，集資約750萬元，分別購置「扶輪飛躍5號口腔保健醫療專車」1部、「扶輪飛躍2號視力保健巡迴醫療車」1部，提供給嘉義縣政府及聖馬爾定醫院進行醫療服務使用。牙醫師出身，帶領國家防新冠肺炎疫情成效卓著的阿中部長，對嘉義縣牙科及眼科醫療資源缺乏的問題也非常關心，所以特地趕來參與見證捐贈儀式；在醫療車上觀摩車上設備後，阿中部長不禁回憶起過去進行巡迴醫療時，因設備不足相當克難，現今醫療車上的設備，已經可以媲美診所內的完善設備，對扶輪社及牙醫師們的熱心提供設備與醫療資源表示感謝。對獲得捐贈2部醫療專車，翁章梁指出，偏鄉醫療戰力再提升！嘉義縣專屬｢Q版｣行動醫療列車，將強化偏鄉口腔、視力保健照護。未來2部醫療專車，分別由天主教聖馬爾定醫院，在嘉義縣偏鄉提供視力巡迴醫療使用，衛生局將結合牙醫師公會，讓「扶輪飛躍5號口腔保健醫療專車」深入校園、社區偏遠部落，照顧鄉親們口腔、視力的健康。