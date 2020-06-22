中央補助遊具設備改善　議員：不能再拖

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中央衛福部在106年修正發布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，強制所有兒童遊戲場都須送驗備查，瞬間導致全國學校的校園遊具幾乎都變成違法設施，嚴重損害兒童權益今(22)日議員張廖乃綸質詢表示，中央國教署宣布將投入經費修繕全台學校遊具設備，6月底啟動計畫，預計2年內完成，市府是否已收到相關經費開始辦理？張廖乃綸說，這項規範緩衝期原本是3年，礙於地方反彈聲浪再延長3年到112年，3年加上3年等於一個孩子從進小學到畢業，6年的孩童時間都備蹉跎掉了，目前全台中市236所小學，到目前為止，私立國小遊戲設施的備查率掛0，市立國小的備查學校數只有18校，這樣的狀況不是只有發生在台中市，全國各地都有同樣困境，只是延長緩衝期限並不能解決問題。張廖乃綸進一步指出，教育部國教署上個月曾說，將會專案投入21億元經費協助公立學校遊具符合安全標準，並預計在暑假前的6月就會啟動這項計畫，台中市以每校需200萬元經費估算，大約需要4億3600萬，眼看著暑假快到了，教育部的補助經費到底在哪裡？這項專案計畫到底啟動的沒有？市府教育局長楊振昇表示，目前此計畫尚未啟動，經費還沒下來，市府也還未收到中央正式公文。市府曾向國教署反映，如要落實此計畫，遊具設備修繕經費不應各縣市平分，而是應該按照不同縣市人口數有所區別，市府將持續向國教署追蹤相關經費及實施內容。張廖乃綸說，兒童遊戲權不容忽視，如果衛福部還要推卸責任，台中市應該聯合其他縣市抗議。此外，張廖乃綸說，到目前為止台中市還有23所學校的球場或操場跑道急需整建，所需經費大約要8千2百多萬，教育局不應該讓學校慢慢排隊，建議市府透過預算調整，將今年上半年受疫情影響而停辦的活動經費，拿來做學校運動設施修繕之用。市長盧秀燕表示，今年因為新冠肺炎疫情，部分活動取消辦理，其經費的挪用及科目有一定規定，將請相關局處評估挪用的可能性，加強改善學校老舊設備。教育局表示，市府相當重視學校跑道及球場的修繕，初估台中學校跑道、球場修繕需要的經費約8000多萬元，將按照需求程度排列順序，透過相關經費改善。