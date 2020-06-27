奇美博物館自己蓋　世界最小微型積木好迷你

▲奇美博物館nanoblock微型積木即日起在館內禮品店及官方eShop販售（圖／記者林怡孜翻攝，2020,06,22）

屢創話題的奇美博物館，繼上次「世界最美的便條紙」之後，此次又與日本積木品牌nanoblock首度合作，以「世界最小微型積木」打造一座迷你版奇美博物館，讓玩具迷眼睛一亮，整件作品只有手掌大小，運用710顆微型積木組裝，還原了博物館的重點特色，包括圓形穹頂、三角楣牆、戶外繆思廣場的格紋圖樣等。最好玩的是，商品還附上一個積木小遊客，玩家可以隨心所欲移動小遊客，想逛哪裡就去哪裡！奇美博物館表示，為了讓nanoblock深入了解博物館的建築結構，館方提供了720°虛擬實境導覽、3D建模圖和空拍影片等素材，歷經20次打樣、耗時一年半才完成作品。日本製作團隊也因為奇美曾被列為「亞洲前20大博物館」的高知名度，而將此作品納入「世界主題建築系列」，成為該系列代表台灣的重要地標之一。此外，nanoblock積木採用奇美實業優質POLYLAC®ABS塑膠原料，「取之奇美、用之奇美」的概念讓商品更具意義。nanoblock積木曾多次榮獲「日本玩具大賞」肯定，其創造的微型積木尺寸只有4mm x 4mm x 5mm，儘管外表與LEGO樂高積木相同，但大小為樂高積木的1/4，精緻小巧的商品特色不但是專業玩家的蒐藏最愛，更是上班族紓壓的療癒逸品。館方邀請民眾一起來組裝，一邊體驗積木的樂趣，一邊細細品味博物館的美好，「奇美博物館nanoblock微型積木」即日起在館內禮品店及官方eShop販售。