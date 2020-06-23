女力接棒！澎白沙議員補選宋昀芝出線機會高

▲宋國進育有3子1女，由於3個兒子都在公部門服務，之前家族就有意優先栽培女兒宋昀芝接棒。（圖／記者張塵攝）

日前因病辭世的澎湖縣議員宋國進，其家族在23日傳出可能推派他的女兒宋昀芝出馬參選，在2018年白沙鄉議員選舉中，宋國進以1,879最高票當選，第2名的魏長源獲得1,664票（當選），第三名的前鄉長陳定國得到1,184票（落選），由此分析宋昀芝在補選中獲勝的機率相當高。白沙鄉人口數為9,818人，由於該選區僅有2席議員，宋國進過世之後缺額達2分之1，加上任期未滿2年，依法必須在3個月內進行補選，目前已有宋國進之女宋昀芝、吳龍河表態參選，本屆落選頭前鄉長陳定國則遲遲未表態，至於呼聲原本最高的黑馬吳蕊娟，則以家人反對的理由，表明不會投入選戰。宋國進育有3子1女，由於3個兒子都在公部門服務，之前家族就有意優先栽培女兒宋昀芝接棒，宋的大舅子鄉代表吳良添原本有意接班，以赤崁、鳥嶼（吳是鳥嶼人）掌控白沙大票倉，在選戰中可說是所向披靡，實力相當雄厚。不過宋國進突然過世，也意外讓宋昀芝提前接棒。宋昀芝之前擔任白沙鄉長莊美李的機要秘書表現亮眼，同時也跟在父親身邊厚植人脈，對於地方事務十分熟悉，此次臨危受命，以澎湖人重情重義的習性，應該可以順利拿下。至於原本有意參選下屆白沙議員的澎湖縣政府機要秘書吳蕊娟，雖被視為此次補選的大黑馬，但吳以老公堅決反對為由，表態不投入此次補選；而白沙鄉前鄉長陳定國，至今仍未明顯表態，是否會投入選戰目前還未可知，仍有待進一步觀察，補選作業展開登記後，一切將明朗化。