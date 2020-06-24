影／廣興畢業生闢建校內火龍果園　給母校一份「感恩禮」

▲廣興國小邀請「火龍果達人」蔣來祥來學校教導學生搭建廣興專屬的火龍果園，畢業生很開心為學校留下一塊「開心果園」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

連日高溫破表，讓人只想躲進冷氣房裡，但彰化廣興國小四位畢業學生，卻帶上農具積極走向戶外，因為他們想為學校留下一塊「開心果園」，做為畢業前對母校的感恩禮，為了回應畢業學生的期待，校方也邀請當地「火龍果達人」蔣來祥來學校教導學生搭建廣興專屬的火龍果園。

▲社區紅龍果種植達人蔣來祥阿公，到學校親自教導小朋友從搭設棚架開始。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

在整地除草過程當中，除了畢業生外，五年級在校內也響應加入，六甲黃偉勳說，學校申請了很多資源讓我們有機會學習才藝、申請計畫帶我們到縣外參訪，到畢業前也給了我們好多禮物，我們希望可以為母校做點什麼，所以就決定在校園中開闢火龍果園。

六甲林芷安說，火龍果的口感非常好，也有許多弟弟妹妹很愛吃，能在學校內有自己的火龍果園，很多人都很開心，我想這是留給母校最好的禮物。

幫助畢業生圓夢的，是校內主任卓鴻賓，和社區的火龍果種植達人蔣來祥阿公，卓鴻賓表示，彰化縣種植火龍果的面積約占全國五分之一，其中又以學區所在的二林最具規模，是很重要的產銷地區，我們帶孩子栽種的是紅肉種，在外銷市場中是比較有競爭優勢的。

社區紅龍果種植達人蔣來祥阿公，到學校親自教導小朋友從搭設棚架開始，到學習如何運用阡插種植，及認識紅龍果的生長特性等。阿公雖在農忙採收期間，還撥空到學校與卓鴻賓主任共同備課和對話，一起聚焦學習重點，希望帶給孩子們滿滿的體驗與成長。

在校內果園搭建完成後，阿公還準備了飽滿鮮採的紅龍果獎賞每位「圓夢者」的努力與堅持；五甲蔣奕瑄同學靦腆的說到，阿公阿嬤種植紅龍果已經好多年了，我到今天才知道原來紅肉種富含花青素，可以降血壓、抗氧化、抗衰老、又可預防癡呆症，我真的要鼓勵大家要多多支持在地優質的農特產。

▲廣興國小四位畢業學生帶上農具積極走向戶外，他們想為學校留下一塊「開心果園」，做為畢業前對母校的感恩禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

校長吳寶嘉說，廣興校內角落雜物逐一清理後，多了許多「農地」。很高興畢業生及校內老師可以在畢業前夕，親手打造火龍果園做為回饋母校的「感恩禮」。