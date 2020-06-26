台中消暑秘境神祕洞　天然「水冷氣」超涼

夏日除了去海邊戲水外，就屬山林步道最讓人心曠神怡，台中市政府觀光旅遊局特別推薦外埔區消暑祕境「神祕洞步道」，去(108)年重新整建完工，步道南端為歷史悠久的河階地形「水沖呇(ㄑㄧˇ)」，水流沖擊而產生煙霧及負離子，是大自然最天然的水冷氣，降溫還可吸入芬多精，為高CP值的戶外旅遊選擇。

往北走經過一大片稻田，空氣中瀰漫著稻香與泥土的香氣，聞蟲嗚聽鳥語，享受淳樸的氣息帶給心靈一份寧靜的力，走訪參觀充滿歷史意義的神祕洞，可至108年底竣工的全新景點「神祕洞觀景平台」，一覽外埔區田園風光及苗栗火炎山，視野遼闊一片美景盡收眼底，讓心靈沉澱。

觀旅局表示，外埔區還有許多樸實清爽的旅遊景點，如情人幽徑「水流東桐花步道」、全台離鐵道最近的「高鐵觀景平台」、四季如畫的「外埔忘憂谷」、單車之旅路線「永豐六分線自行車道」、光耀門楣的「劉秀才古厝」、歷史文化遺產「水美李宅古厝」及「水流東休閒農業區」等。水流東休閒農業區內有虎腳庄農夫市集、葡萄酒酒莊體驗、採果體驗，如葡萄、紅龍果、水稻、梨子、百香果、番茄、桃子、牛乳與蔬菜等，可充份體驗農作之樂，外埔區絕對是一處值得您放慢步調、用心感受的好地方。

觀旅局指出，走訪外埔祕境後，喜歡美食的遊客千萬不要錯過位於外埔、大甲二區交界處洋溢濃濃鄉土味「田媽媽外埔肉粽」，由農委會自民國92年集結在地婦女成立，藉由個人專長及團隊合作共同成立之品牌，每顆肉粽米粒Q彈、餡料豐富、口感實在，滿足饕客們的味蕾，每年端午時節更是大排長龍，現場鄉下媽媽們有人炒米、有人包粽，香氣四溢，讓人食指大動。