美食巷仔內／盛夏冰品選哪味？主題樂園土洋冰品大戰

▲來自屏東潮洲的冷熱冰，進駐麗寶開發豪華限定款，木桶裝層，豪邁份量顯示南部人的熱情大方。（圖／金武鳳攝，2020.6.26)

連續飆高溫的天氣，吃冰消暑最過癮；只是，有人愛冰淇淋、有人愛台式剉冰，哪一味人氣夯？走一趟台中麗寶Outlet Mall，有來自屏東潮州的木桶冰，台式紅豆牛奶冰，也有年輕人最愛的歐系冰淇淋，甚至也能自己動手DIY配料炒冰，琳瑯滿目選擇多，一次滿足不同味蕾需求。

麗寶Outlet Mall餐飲品牌逾50多家，其中冰品選擇多達十幾種品牌，連屏東潮州招牌美食冷熱冰都來插旗；到潮州一定要朝聖的

正老牌潮州冷熱冰

，擁有50多年歷史，招牌冷熱氷是以紅豆、大彎豆、花生仁與小湯圓等熱呼呼配料，加上晶瑩剔透剉冰，讓人一口能盡嘗冷熱交織滋味，風味特別很迷人。

▲屏東潮州冷熱冰插旗麗寶OUTLET，新開發冰品份量夠三五好友分享。（圖／金武鳳攝，2020.6.26)

這款潮洲「特產」，台中人如今不必走遠路，在麗寶就能吃到；特別的是，配合進駐麗寶OUTLET開發的限定豪華版，添加水果及冰淇淋等多種配料，以碩大木桶裝盛，端上桌豪邁份量夠3、5好友分享外，升級版繽紛多彩，好吃又好拍，要提醒的是，品嘗冷熱冰有訣竅，一定要由下往上吃，一湯匙挖出配料和剉冰，入口才能感「冰火交加」滋味。

麗寶OUTLET公關經理陳宇秀說，冰控只要走一趟麗寶， 「土洋」冰系一次能盡享口福，以歐系冰淇淋為例，莫凡彼及卡莫卡冰淇淋人氣最夯。莫凡彼主打天然、無負擔，選用瑞士阿爾卑斯山純淨乳源，加入多種水果製作，堅持呈現水果原味風貌。

▲莫凡彼冰淇淋主打天然、無負擔，堅持呈現水果原味風貌。（圖／金武鳳攝，2020.6.26)

卡莫卡冰淇淋則訴求低脂健康冰淇淋，以巧克力無砂糖健康冰品口味最火紅；卡莫卡嚴選瑞士頂級可可豆打造細緻濃郁口感，吃得到食材真實原味。因為原料天然，低脂減糖，受到愛吃又怕胖女孩青睞。

▲卡滋爆爆氷是以氷淇淋為基底，可自行搭配不同口味爆米花，吃來卡滋卡滋，小朋友最喜愛。（圖／金武鳳攝，2020.6.26)

此外，喜歡自己配料創新口味的朋友，酷聖石和卡滋爆米花是好選擇，酷聖石有多款不同口味冰淇淋，及20幾種榖物、巧克力餅乾、水果等配料，客人自行搭配，由店家拌炒調和，出爐的絕對是獨一無二口味；卡滋爆米花的爆爆冰，綿密柔軟冰淇淋為基底，另備有花生、巧克力等十餘種口味爆米花，任由客人選配，打造出脆軟雙重口感冰淇淋，好吃又好玩。