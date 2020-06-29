虐兒監視器畫面遭「誤刪」　新北議員建議侯友宜設監管雲

新北市文林公托日前發生虐童案件，但園方第一時間稱「誤刪」畫面，讓家長無法還原受虐真相，新北市議員張維倩、張錦豪、戴瑋姍等人今（29）招開「避免文林公托監視影像遭刪憾事重演，疾呼市府建立監管雲」記者會，要求市府立即針對托嬰中心監視器影像透過監管雲雲端貯存，亡羊補牢。
張維倩表示，去年爆發永和淯薪托嬰中心事件時還好當時有錄下影片揭發惡行惡狀，但很多時候托嬰中心會以監視器壞掉為由甚至洗掉畫面來脫罪，沒想到今年中央頒布「托嬰中心監視錄影設備及資訊管理利用辦法」後，就發生新北市文林公托虐嬰事件監視器影像遭刪除的事件，到現在社會局還不知道影象是誰刪的，家長更無法得知自己小孩在公托是否有其他受虐的情況，如果社會局能有相關設備將這些影像同時備份貯存，將可完全避免托嬰中心透過破壞監視系統卸責的情形。
戴瑋姍表示，根據資訊專家計算，每家托嬰中心平均5支監視器、每支錄10小時，以720畫素保存在雲端、每家850G，每G空間0.75元計算，全新北保留256處托育機構影像一個月，每月只要花市府不到15萬元，無奈爭取了一年市府還是不願意替新北市孩子盡一點點心力，到現在發生文林公托虐嬰影像遭刪還是無動於衷，對比侯市長整天把公托品質和托育安全掛在嘴邊，這些受虐孩童家長情何以堪。
市議員陳世榮表示，市府不斷把托嬰監管雲的問題推給中央，表示中央並沒有同意可以把影片上傳到雲端會持續跟中央持續溝通，可是一年下來新北市府完全沒有向中央爭取也完全沒有向中央溝通，一味的推卸責任，任憑新北市托育機構虐嬰情形不斷發生，侯市長曾經說過「為了孩子願意承擔」，反讓新北市家長顯得格外孤單。
張錦豪表示，其實政府也有許多變通的方法，例如以行政命令或自治規則的方式，律定新北市托嬰業者監視器於執行刪除功能前設定密碼，真的需要刪除畫面時在向社會局索取密碼並陪同刪除，或者透過數位憑證或金鑰等方式，管制托嬰中心監視器刪除的功能，既符合中央法令也不需額外花費公帑，只看市府有沒有決心。
中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君表示，侯市長上任後不斷宣傳新北市政府警察局監視系統結合科技防衛城的成果，讓新北市更安全更有感，結果除了人民車禍或發生意外時常常發現監視器損壞外，連公托的監視器還會有人為刪除關鍵畫面，全台灣各大辦公場所都有監視系統，政府機關、餐廳、便利商店、銀行、醫院等，監視系統本來就只是保護送托和受托者權益的最基本設施，但是在新北的公托監視系統跟裝飾品沒兩樣，希望市府重視幼童家長的心聲，今天也特別帶了連署書請議員們轉交給侯市長，希望侯市長能夠簽署，打造安全的幼教環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110