十三行「科技考古特展」　揭開史前人年齡與健康的秘密

▲新北市立十三行博物館「科技考古特展」進入展期最後一個月，想要一探考古學家穿越時空破解謎團的武功秘笈，請把握機會。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.29）

「年齡」對許多人來說是絕對機密，但對於考古學家來說，就算面對成堆「守口如瓶」的有機標本們，依然能夠透過各種獨門絕技推測出他們的歲數，甚至連生前健康狀況都可以掌握，新北市立十三行博物館「科技考古特展」進入展期最後一個月，想要一探考古學家穿越時空破解謎團的武功秘笈要把握。十三行博物館館長陳春蘭表示，臺灣史前考古遺址大多屬於南島語族先民的遺留，南島語族在接觸外來殖民者前，並無使用文字的傳統，因此在史料有限的狀況下，必須藉由科學的考古技術，替史前時代「發言」。以「科技考古」為名的特展，展示手法當然也要很「科技」，參觀民眾可以手持上頭印有人骨、貝殼圖像的感應平板，進入虛擬「碳14定年法」標準流程，破解這些遺物的年齡。另外，還能透過動畫投影與1:1人骨模型搭配的互動裝置，從骨骼分析十三行人的平均壽命與「職業病」。館方表示，十三行人骨上遺留的病理特徵，像是肩胛骨磨損、腰椎骨刺，很可能就是長時間搬重物、划槳所造成；現代人常常滑手機、打電腦，這些慣性也會在人類的骨頭留下紀錄，呼籲大家要好好注意自己的生活習慣喔!「你所不知的十三行－科技考古特展」展至7月26日止，於十三行博物館的二樓長廊展出。更多展覽資訊，請至十三行官網或粉絲專頁查詢。