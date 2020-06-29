長者運動多選擇　宜縣府羅東運動公園增建槌球場

為了提供宜蘭縣長者更完善、多元的戶外運動項目選擇，縣府於羅東運動公園內增建槌球場，縣長林姿妙今（29）日偕同教育處長王泓翔等人前往會勘。林姿妙表示，目前羅東運動公園內的槌球運動所使用的綜合球場地，球面數已不足使用，為有效推展宜蘭縣槌球運動，將先就建設標準槌球專屬場地開始，未來會繼續向體育署提案，爭取補助經費，以擴增宜蘭縣標準槌球場的球面數。隨著長者比率逐年上升，宜蘭縣已經進入高齡化社會，推動長者戶外休閒運動，是長者的健康根本，以羅東鎮今年5月份的人口數為例，總人口數71,813人，65歲以上就有11,558人，占了16%。縣府表示，槌球是適合老年人的運動，這項運動不但占地少、對長者也相對安全，更能增進團體間的情感。為提供宜蘭縣長者更完善、多元的戶外運動項目，縣府將於羅東運動公園內增建槌球場。縣府教育處表示，目前羅東運動公園內已有大量民眾，固定於早晨及傍晚從事槌球運動，希望藉由這項新建工程，讓宜蘭縣民有更優質的槌球場地可使用，不但能舉辦各項運動賽事，推廣槌球運動，亦能增進長者從事健康的戶外運動。教育處進一步表示，宜蘭縣的槌球運動在各屆全民運動會中，比賽成績都非常不錯，「107年全民運動會」男子組槌球五人賽獲得冠軍，男子組槌球三人賽獲得第4名，男子組槌球雙打賽獲得第5名，女子組槌球三人賽獲得第5名，女子組槌球單打賽獲得第4名等優秀成績，表現相當亮眼。