太平山蹦蹦車7月10日全線復駛　票價調回180元

太平山國家森林遊樂區內的蹦蹦車，今(109)年初因軌道下邊坡出現崩塌情形影響路基安全，為進行邊坡修復工程，自1月10日起蹦蹦車僅行駛至1K處即折。現在崩塌處已修復，蹦蹦車將於7月10日起恢復全線通車並行駛至茂興車站，票價則調回原來的180元。林務局羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區內的蹦蹦車，今年初時因軌道下邊坡有崩塌情形影響路基安全，為進行邊坡修復工程，自1月10日起蹦蹦車僅行駛至1K處即折返並調整票價為50元。經過半年的工程修復，將於7月10日起恢復全線通車，行車距離將由1K恢復至3K茂興車站，並於7月6至9日進行復駛試營運，7月7日配合安全演練當日末班車為11時30分。羅東林管處表示，試營運期間票價仍維持50元，7月10日正式復駛後票價將調回180元。蹦蹦車是昔日太平山伐木時期運材機具，行駛過程發出「蹦！蹦！」聲響而得名，太平山結束伐木事業後轉型為森林遊樂區，蹦蹦車也隨之轉型為遊憩設施讓民眾搭乘體驗，其特色為開放式車廂，沒有窗戶隔離，遊客在乘車過程中，穿梭樹林、鐵橋，可以自由地呼吸森林芬多精，擁抱大自然的氣息，是來太平山最獨特的遊憩體驗。而在終點站茂興車站下車後，可走訪茂興懷舊步道，上下環線兩旁腹地滿佈著耐溼耐蔭的小林木、蕨類與地被植物及古樸的鐵軌與工寮遺跡，充滿懷舊情懷，彷彿穿越歷史現場，是來太平山不能錯過的景點之一。羅東林管處表示，蹦蹦車全線通車後將恢復每小時發車一班次，首班車發車時間為7時30分，末班車發車時間為14時30分，7、8月每天及9月份國定例假日另加開15時30分班次，請民眾搭乘前留意相關售票資訊。另為配合防疫工作，搭乘蹦蹦車請乘客全程配戴口罩。