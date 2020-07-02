路上遇單隻小奶貓「別急著救援」　動保處：恐拆散一家貓

▲新北市動保處提醒，每年5至9月是貓咪繁殖的季節，民眾看到路邊隱密處喵喵叫的小幼貓，救援前請先三思。（圖／新北市動保處提供）

路上看見小奶貓，千萬別貿然出手！新北市動保處提醒，每年5至9月是貓咪繁殖的季節，民眾看到路邊隱密處喵喵叫的小幼貓，救援前請先三思，有可能母貓剛好外出覓食補充體力，只要從旁觀察，不要急著將幼貓帶離現場。近年動保觀念提升，民眾看到沒有母貓照顧的小貓，都會覺得心疼不已，第一時間常常通報收容或是直接帶回家照顧，其實這樣的愛心舉動有可能會拆散原本完整的一家貓，以致貓媽媽回家後找不到小孩的情況，有可能因為失去小貓無法餵奶，導致乳房脹奶甚至發炎。動保處提醒，民眾遇到外表乾淨的幼貓別急著出手救援，先觀察小貓所在地點是否安全，如果小貓外觀乾淨肚子微凸，代表貓媽媽正在照顧及餵奶，可能只是剛好去覓食，或是正在移巢，請先在遠處觀察3至6小時，確認貓媽媽沒有出現再出手協助救援；如果小貓外觀看起來髒髒瘦瘦且非常虛弱，有可能是貓媽媽覓食時出了意外，或因瘦弱而被拋棄，這時候就需要馬上救援了。不久前三芝區民眾拾獲送交1隻剛開眼的虎斑小奶貓，目前由動保員每3小時餵奶1次及催便排尿，獸醫師莊子昇表示，沒有母貓照顧的奶貓很難長大，最好還是由母貓照顧，因母乳中有完整及足夠的必需營養成份，對奶貓的腸胃道比較容易消化吸收，且母乳含有移行抗體可增加奶貓的免疫力。而以人工餵養的奶貓，餵養過程可能會遇到許多狀況，即使是經驗豐富的照顧人員，存活率也不高，若需要人工餵養，必須使用奶貓專用奶粉，切勿使用人喝的奶粉，因為營養需求不同且含有大量的乳糖，可能會導致奶貓嘔吐、腹瀉，危及生命。動保處表示，要救援撿拾小奶貓前請先「停、看、聽」，千萬不要擅自碰觸或帶走，如有任何疑惑可撥打動保處專線02-29596353尋求協助。奶貓的出現，代表區域內的貓隻沒有完全結紮，建議民眾可協助通報使用誘貓籠執行TNVR（捕捉、結紮、疫苗注射、原地回放），從源頭減少流浪貓的產生，也歡迎民眾至本市各動物之家認養，讓毛寶貝們都能有幸福的歸宿。